Diese kuriosen Notlügen packten die Promis schon aus

Wer behauptet, nie zu schwindeln, flunkert vermutlich schon damit. Dass selbst Stars zu kleinen Ausreden greifen, zeigt eine Runde mit drei Schlagerstimmen. Im Magazin Bunte packten Kerstin Ott (44), Anna-Carina Woitschack (33) und Annemarie Eilfeld (36) aus, mit welchen Schwindeleien sie durch den Alltag kommen. Mal muss ein verlorener Autoschlüssel herhalten, mal ein angeblich zu knapp genähtes Kleid, mal ein überschwängliches Lob für ein Outfit, das gar nicht so begeistert hat. Hinter den Geschichten steckt jeweils ein anderes Motiv: Die einen wollen sich Luft verschaffen, die anderen sich selbst beschwichtigen, wieder andere einfach eine zähe Situation abkürzen. Das Ganze erzählen die Sängerinnen mit viel Selbstironie und beweisen damit, dass Schummeln im Kleinen auch im Showgeschäft völlig menschlich ist.

Bei Zeitdruck greift Anna-Carina zur Notlüge: Wenn der Termin naht und sie noch nicht fertig ist, schiebt sie den Autoschlüssel vor. "Ich habe zu meinem Manager gesagt, dass ich meinen Autoschlüssel nicht finde. Dabei war ich noch gar nicht fertig und kam deshalb zu spät", gab sie gegenüber Bunte zu. Statt die Verspätung einzuräumen, lieferte sie eine Begründung, die harmlos klingt und niemanden verärgert. Annemarie hingegen belügt vor allem sich selbst, etwa wenn die Garderobe zwickt. "Oh, ich lüge oft, Minilügen halt. Ich lüge auch mich selber oft an. So sage ich zu mir, das Kleid fällt ganz schön klein aus - dabei habe ich einfach zugenommen!" Nur einer fällt nie darauf herein: "Nur meinem Mann kann ich nichts vormachen, der kennt mich in- und auswendig."

Kerstin musste einst eine endlose Anprobe aushalten: Ihre Frau Karolina führte Outfit um Outfit vor, bis der Geduldsfaden riss. Die rettende Notlüge klang im Rückblick so: "Als mir meine Frau eine Million Outfits vorgeführt hat, habe ich ganz schnell gesagt: 'Ja, genau, das ist das Perfekte für dich', einfach nur, damit ich schneller aus der Nummer rauskomme." Aus dieser Erfahrung zog das Paar eine Lehre und setzte der Modenschau Grenzen. Künftig gibt es nur noch eine kleine Auswahl. "Seitdem haben wir die Vereinbarung, dass ich ihr nur drei Outfits zeige und eine echte Bewertung bekomme", erklärte Karolina.

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Getty Images Anna-Carina Woitschack beim "Schlagerbooom TV Open Air" im Stadion Kitzbühel, 6. Juni 2026

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Getty Images Annemarie Eilfeld beim 30. Leipziger Opernball in der Oper Leipzig, 25. Oktober 2025

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Imago Kerstin Ott und Karolina Ott in Tracht beim Heidifest 2025 im Münchner Hofbräuhaus