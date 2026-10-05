Pete Davidson von Ex als menschliche Witzfigur bezeichnet

Olivia O'Brien geht mit deutlichen Worten gegen Pete Davidson (32) vor. Am vergangenen Wochenende äußerte sich die Sängerin unter einem Instagram-Post der Contentcreatorin Rachel Lowenstein und erhob dabei schwere Vorwürfe gegen den Comedian. Ihrer Darstellung zufolge waren die beiden 2020 ein Paar – wie die Beziehung zu Ende ging, soll sie jedoch nicht von Pete selbst erfahren haben. Stattdessen habe sie auf dem Snapchat-Kanal der Daily Mail gesehen, dass er bereits mit einer bekannteren Frau offiziell aufgetreten sei. Entsprechend hart fiel ihr Urteil über den Schauspieler aus: "Er ist ein absoluter Witz von einem Menschen." Mit ihrem Kommentar beteiligte sich Olivia an einer hitzigen Diskussion, die durch Aussagen von Pete über weibliche Contentcreator und Influencerinnen ausgelöst worden war. Die Musikerin schilderte dabei nun ihre eigene Erfahrung mit dem Comedian.

Auch eine weitere Instagram-Nutzerin berichtete unter dem Beitrag von einem angeblich vergleichbaren Erlebnis mit Pete. Olivia reagierte darauf mit den Worten, das klinge "ziemlich genau richtig". Anschließend führte sie aus: "Ich bin mir nicht sicher, wie er die Zeit dafür hatte, wenn man bedenkt, dass wir rund um die Uhr geschrieben haben und über FaceTime eingeschlafen sind, wenn wir nicht zusammen waren. Viel beschäftigter Junge!" Mit dieser aktuellen Darstellung widerspricht sie allerdings in einem wichtigen Punkt ihren eigenen Aussagen aus dem Jahr 2022. Damals erzählte sie im Podcast "BFFs", Pete habe die Beziehung per Nachricht beendet und ihr geschrieben: "Ich treffe jemand anderen. Also, ich kann nicht." Das damalige Beziehungsende brachte sie mit seiner anschließenden Romanze mit Bridgerton-Star Phoebe Dynevor (31) in Verbindung. Nun schildert Olivia hingegen, sie habe erst durch den Snapchat-Bericht davon erfahren.

Pete selbst hatte bereits 2022 bestritten, mit der Sängerin eine Romanze gehabt zu haben. Sein Sprecher erklärte damals: "Daran ist nichts Wahres." Zwischen den beiden habe lediglich eine Freundschaft bestanden, zudem hätten sie sich einige Male getroffen. Olivia reagierte seinerzeit auf das Dementi und betonte, sie habe "nie behauptet, jemanden gedatet zu haben". In ihrem aktuellen Instagram-Kommentar spricht sie nun jedoch ausdrücklich davon, 2020 mit dem Ex von Kim Kardashian zusammen gewesen zu sein. Auch ihre Einschätzung des Comedians fällt inzwischen deutlich anders aus: Im Podcast "BFFs" hatte sie ihn noch als "heiß", "wirklich lustig" und als "wirklich lieben Kerl" beschrieben. Gleichzeitig habe sie es damals "so nervig" gefunden, dass Männer nicht verstehen würden, weshalb Pete eine derartige Anziehungskraft auf Frauen ausübe. Eine Stellungnahme von seinem Team zu den aktuellen Aussagen liegt bislang nicht vor.

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Getty Images Pete Davidson bei den Netflix Upfronts 2026 in New York

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Getty Images Olivia O'Brien bei der Universal Music Group Grammys After-Party 2023, Los Angeles

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ActionPress Phoebe Dynevor und Pete Davidson in London im Juli 2021