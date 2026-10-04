Pete Davidson will raus aus dem Liebesdrama-Image

Pete Davidson (32) möchte das öffentliche Bild, das ihn seit Jahren begleitet, hinter sich lassen. Im Gespräch mit Variety räumte der Comedian und Schauspieler selbstkritisch ein, dass sein viel beachtetes Liebesleben lange Zeit deutlich mehr Aufmerksamkeit bekam als seine eigentliche Arbeit. Vor allem seine einstige Verlobung mit Ariana Grande (33) und die Beziehungen zu weiteren prominenten Frauen sorgten für deutlich mehr Schlagzeilen als seine Auftritte bei "Saturday Night Live" oder seine Stand-up-Comedy. Diese öffentliche Wahrnehmung möchte Davidson nun hinter sich lassen und wieder stärker über seine künstlerische Arbeit definiert werden. Dabei räumt der Comedian offen ein, selbst dazu beigetragen zu haben, dass sein Privatleben so viel Aufmerksamkeit bekam. "Ich war Teil des Problems, das ich am meisten gehasst habe: das Eindringen in mein Privatleben. Ich habe die Bälle selbst zugespielt und diese Erzählung weitergeführt", gestand er dem Magazin. Der Fokus soll künftig wieder auf der Bühne und vor der Kamera liegen.

Gereift ist dieser Entschluss offenbar rund um seinen 30. Geburtstag. Damals habe er beruflich einen echten Tiefpunkt erreicht, wie Pete gegenüber Variety schilderte. "Als ich 30 wurde und an diesem Punkt war, war das ein echter Tiefpunkt. In meiner Karriere passierte nicht viel und ich dachte: 'Das ist verdammt beschissen. Ich kann das nicht mehr'", erinnerte er sich. Die Veränderung müsse laut Pete aus eigener Motivation heraus erfolgen: "Und man kann es nicht für irgendjemanden oder für einen Job tun. Man muss es wirklich selbst wollen, und wenn man fertig ist, ist man fertig." Trotz der großen medialen Aufmerksamkeit scheint zwischen ihm und seiner wohl bekanntesten Ex-Partnerin kein böses Blut zu herrschen. "Ich finde, Ariana ist verdammt cool, unglaublich talentiert und ein großartiges Mädchen. Wir schreiben uns nicht oder so, aber zwischen uns ist alles in Ordnung", betonte er. Neben der Sängerin war er unter anderem mit Kim Kardashian (45), Kate Beckinsale (53), Margaret Qualley (31), Kaia Gerber (25) und Phoebe Dynevor (31) liiert, wie Female First berichtet.

Wie sehr ihn das öffentliche Interesse an seinem Privatleben belastet hat, hatte Pete bereits zuvor bei The Breakfast Club deutlich gemacht. "Es kam einfach an einen Punkt, an dem ich ... wirklich müde davon war, dass sich meine ganze Karriere nur noch um mein Privatleben drehte", erklärte er dort. Und weiter: "Und das zu durchleben, ist irgendwie traumatisch. Ich will nicht lahm klingen, aber es ist traumatisch, ständig in seinem eigenen Mist zu leben." Auch in seinem Privatleben hat sich bei dem Comedian einiges getan: Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Elsie Hewitt (30) hat er die neun Monate alte Tochter Scottie. Gleichzeitig machen seine Aussagen deutlich, dass Davidson künftig stärker zwischen seinem öffentlichen Auftreten und seinem Privatleben unterscheiden möchte. Im Mittelpunkt sollen stattdessen wieder seine Comedy und seine schauspielerische Arbeit stehen.

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Getty Images Pete Davidson bei den Daily Front Row Fashion Media Awards im Rainbow Room, präsentiert von Redken, 12. September 2025

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Getty Images Pete Davidson bei den Netflix Upfronts 2026 in New York

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IMAGO / ZUMA Press Wire Pete Davidson im Januar 2025 in New York City