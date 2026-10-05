Kim Kardashian erklärt: Darum blieb sie fünf Jahre Single

Nach dem Aus ihrer Ehe mit Kanye West (49) war Kim Kardashian (45) jahrelang bewusst allein unterwegs – und das aus voller Überzeugung. Rund fünf Jahre lang verzichtete sie weitgehend auf eine neue Partnerschaft, wie sie nun im Interview mit der britischen Sunday Times erzählte. In dieser Zeit wollte sie in erster Linie emotional heilen und an sich selbst arbeiten, statt sich gleich wieder jemandem zu öffnen. Ihre Energie steckte die Unternehmerin stattdessen in ihre vier Kinder und ihre Projekte. Dass ihr in diesen Jahren etwas gefehlt hätte, wies der Realitystar entschieden zurück. "Ich habe mich wirklich nicht leer gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Zeit brauche", stellte sie in dem Gespräch klar. Ihre damalige Haltung beschrieb sie mit den Worten: "Ich wollte vollständig heilen und einfach an mir arbeiten. Ich war nicht bereit, mich zu öffnen."

Die einzige Ausnahme in dieser Phase war ihre rund neunmonatige Romanze mit Comedian Pete Davidson (32). Mit ihm kam Kim 2021 zusammen, im August 2022 war nach etwa neun Monaten Schluss. Während der Romanze hatte sich der Comedian gleich mehrere Liebestattoos stechen lassen. Kürzlich blickte er im Gespräch mit Variety humorvoll auf diese Zeit zurück. Mit Blick auf Kims frühere Partner wie Kanye West und Kris Humphries (41) witzelte er: "Einer der Überlebenden – der wenigen Auserwählten. Wir sind wie die Marines." Die Unternehmerin selbst bezeichnete er als "super respektvoll". Das Leben unter ständiger öffentlicher Beobachtung sei ihm damals angesichts seiner psychischen Themen und seiner Drogenprobleme allerdings zu viel geworden. "Aber wir verstehen uns gut, und ich habe viel Liebe für sie, und ich wusste, worauf ich mich einließ", sagte er über das heutige Verhältnis zu seiner Ex.

Abgesehen davon hat Kim die lange Singlezeit offenbar keine Sekunde bereut: "Und das hat sich großartig angefühlt", resümierte sie gegenüber dem Blatt. An einen neuen Mann habe sie nach eigener Aussage nicht einmal einen Gedanken verschwendet. Mittlerweile hat sich das geändert – seit einigen Monaten ist Kim mit dem britischen Rennfahrer Lewis Hamilton (41) liiert. "Das Universum arbeitet zu deinen Gunsten, wenn du es einfach zulässt", erklärte sie der Sunday Times mit Blick auf ihr neues Glück. Gemeinsam gesehen wurden die beiden erstmals im Februar 2026 beim Super Bowl, im Frühjahr machten sie ihre Beziehung dann öffentlich. Ende September teilte sie verliebte Kussfotos vor dem nächtlich beleuchteten Eiffelturm in Paris. Bei der Eröffnung des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles zeigten sie sich vor wenigen Wochen erstmals als Paar bei einem öffentlichen Event.

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Imago Kim Kardashian, Juni 2026

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Imago Influencerin Kim Kardashian und Rapper Kanye West

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Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Lewis Hamilton 2026, Instagram