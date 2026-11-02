Diese Show rettete Marlisas Freundschaft mit Ex Fabio

Manchmal braucht es offenbar eine TV-Show, um wieder miteinander zu reden: Marlisa Rudzio (37) hat verraten, welche Rolle das RTL-Format Prominent getrennt für ihr heutiges Verhältnis zu ihrem Ex Fabio De Pasquale (31) spielt. In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin jetzt ein gemeinsames Foto mit dem Realitystar. Dazu erklärte sie, dass die Teilnahme an der Show im Jahr 2022 den beiden nach dem Ende ihrer Beziehung den Weg zueinander geebnet habe. Ein Liebescomeback wurde daraus zwar nicht, dafür aber eine Freundschaft. "Das kam 2022 dank 'Prominent getrennt', denn ohne dieses Format würden Fabio und ich glaub ich bis heute kein Wort miteinander reden", erklärte Marlisa mit einem lachenden Emoji. Sie fügte hinzu: "Und dafür bin ich sehr dankbar!" Damit blickte sie positiv auf die gemeinsame TV-Erfahrung zurück. Das Format brachte die einstigen Partner nach einer Zeit ohne Austausch wieder miteinander ins Gespräch und legte so offenbar den Grundstein für ihr heutiges Verhältnis.

Den Anstoß für den Blick zurück gab eine Fragerunde. Darin wollte jemand wissen, ob Fabio noch Kontakt zu Marlisa hat. Seine Antwort teilte die Webvideoproduzentin in ihrer Story: "Aus unserer Beziehung haben Bärchen und ich eine gute Freundschaft aufgebaut, die hoffentlich für immer bleibt", schrieb Fabio und setzte ein Bizeps-Emoji dahinter. Der Spitzname "Bärchen" ist wohl bis heute geblieben. Auf dem geteilten Schnappschuss sitzen die beiden zusammen an einem Tisch. Beide schauen ernst und konzentriert, während Fabio mit einer Hand gestikuliert. Ihre Worte machen deutlich, dass aus der früheren Beziehung inzwischen eine Freundschaft geworden ist. Obwohl nach der Trennung zunächst Funkstille zwischen ihnen herrschte, führte ihre Teilnahme an "Prominent getrennt" sie wieder zusammen. Seitdem halten die einstigen Partner offenbar regelmäßig Kontakt und wissen ihre neu entstandene Verbindung zu schätzen.

Dass zwischen Marlisa und Fabio mittlerweile kein böses Blut mehr herrscht, hatte sich bereits zuvor abgezeichnet. Fabio beschrieb das Verhältnis zu seiner ehemaligen Partnerin in der Vergangenheit nicht nur als freundschaftlich, sondern sogar als beinahe geschwisterlich. Auch als Marlisa mit William ein neues Liebesglück fand, reagierte Fabio wohlwollend. Er wünschte ihr öffentlich alles Gute für die Beziehung. In der Reality-Show "Prominent getrennt" ziehen ehemalige Paare gemeinsam in eine Villa und treten dort in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Für viele Teilnehmer bedeutet das, dass sie sich ihrer gemeinsamen Vergangenheit stellen müssen. Bei Marlisa und Fabio hatte das ein versöhnliches Ende.

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Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

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Imago Fabio De Pasquale bei den Reality Awards in Bonn, 2026

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