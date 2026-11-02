Hulk Hogans Witwe wehrt sich gegen Grooming-Vorwürfe

Sky Daily, die Witwe des 2025 verstorbenen Wrestlers Hulk Hogan (†71), setzt sich entschieden gegen schwere Vorwürfe zur Wehr. In einer anonym eingereichten Klage wurde ihr laut US Weekly unterstellt, die Freundin ihres Sohnes Hayden Hitt mithilfe von Alkohol dazu gebracht zu haben, sich der Scientology-Kirche anzuschließen, und den mutmaßlichen Missbrauch durch ihren Sohn gedeckt zu haben. In einem Social-Media-Video wies Sky diese Grooming-Vorwürfe sowie eine eigene Scientology-Mitgliedschaft klar zurück: "Ich bin keine Scientologin. Ich bin seit fast 20 Jahren Christin." Hinter den haltlosen Behauptungen stecke ihrer Ansicht nach ein Stalker, der sie bereits vor ihrer Beziehung zu Terry jahrelang mit unerwünschten Anrufen und Nachrichten belästigt habe.

In ihrem Videostatement ging Sky auch auf ihre religiöse Vergangenheit ein: Zwar sei sie in die Organisation hineingeboren worden, habe sich jedoch dem episkopalen Glauben ihrer Großeltern zugewandt und auch ihre drei Kinder entsprechend erzogen. Finanziell unterstütze sie Scientology keineswegs. Weiter betonte sie, dass ein Onlinekurs ihres Sohnes für dessen Elektrikerausbildung, der von Kritikern ebenfalls aufgegriffen worden war, lediglich gewöhnliche Schulfächer wie Biologie und Mathematik vermittle – ohne jegliche spirituelle Inhalte. Zudem wies die Polizeibehörde in Clearwater Medienberichte zurück, Ermittlungen wegen Skys vermeintlichen Einflusses auf die Behörde rasch eingestellt zu haben. Die Polizei stellte klar, dass ihr Fall weiterhin nicht abgeschlossen sei und inzwischen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft liege.

Den Hintergrund der laufenden Ermittlungen abseits der Grooming-Vorwürfe bilden mehrere Zivilklagen gegen Sky und ihren Sohn Hayden zu einer Feier im vergangenen März. Demnach soll Hayden die Party veranstaltet und seine Mutter dafür Alkohol besorgt haben, obwohl auch Minderjährige anwesend waren. Während eine minderjährige Klägerin einem Gast Vergewaltigung vorwirft, beschuldigt eine weitere Klägerin Hayden der körperlichen Gewalt. Sky beklagt, dass die nun laut gewordenen Verbindungen zu Scientology das christliche Vermächtnis ihres verstorbenen Mannes aufs Schwerste überschatten. Trotz der enormen Belastung will sie jedoch nicht aufgeben und schloss ihr Video mit den Worten: "Ich werde weiterhin freundlich zu den Menschen sein, und ich werde einfach sagen: Gott segne euch und gute Nacht."

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Getty Images Hulk Hugan und Sky Daily, Juli 2024

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Getty Images Hulk Hogan in Australien, November 2006

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Getty Images Vanessa Trump, Sky Daily, Hulk Hogan, Donald Trump und Co., Juli 2024