Ariels "Bachelorette"-Kandidat Erik von Zuschauer attackiert

Schock für einen Teilnehmer aus der aktuellen Staffel von "Die Bachelorette": Erik, der in der Schweizer Ausgabe der Datingshow um das Herz von Ariel (23) kämpft, wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag Opfer eines brutalen Angriffs. Wie Blick berichtet, passierte die Attacke am Bahnhof Gossau im Kanton St. Gallen, nachdem der Datingshowteilnehmer zuvor eine Geburtstagsparty besucht hatte und aus Versehen in den falschen Zug gestiegen war. Als er gegen 2 Uhr nachts die Bahnhofstreppe in Gossau hinaufging, stieß er auf eine Gruppe von vier Männern. Einer von ihnen erkannte ihn offenbar aus dem Fernsehen und schlug ihm ohne jegliche Vorwarnung mitten ins Gesicht. Der Kandidat ging sofort zu Boden. Die Folgen sind heftig: Erik erlitt einen zweifachen Kieferbruch. Einen Streit oder eine andere Auseinandersetzung habe es vor dem Schlag nicht gegeben.

Erik erinnert sich im Interview deutlich an den Moment, in dem sich die Situation in Sekundenschnelle zuspitzte: "Einer hat gesagt: 'Hey, du bist doch der von der 'Bachelorette'.' Ich laufe in dem Moment auf die Leute zu, und dann hat er einen Schritt aus der Gruppe heraus gemacht und mir frontal eins verpasst." Wehren konnte er sich in dieser Situation nicht mehr. Nach dem gezielten Treffer blieb der Bachelorette-Anwärter völlig auf sich allein gestellt am Boden liegen, da ihm niemand zu Hilfe eilte. Er verständigte den Notarzt schließlich selbst und wurde ins Spital gebracht. Inzwischen hat er Anzeige gegen Unbekannt erstattet und sucht nach Zeugen: "Ich bin froh um jeden Hinweis." Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte den Einsatz kurz nach 2 Uhr und erklärte, dass die Ermittlungen zur Täterschaft laufen.

Erik ist einer von insgesamt 21 Junggesellen, die in der Schweizer Version von "Die Bachelorette" um die Rosen von Realitystar Ariel buhlen. Die Staffel wird seit dem 26. Oktober auf dem Sender 3+ ausgestrahlt und soll, wie kürzlich bekannt gegeben, ab dem 5. November 2026 zusätzlich auf RTL+ abrufbar sein. Erik selbst geht davon aus, dass er nur wegen seines TV-Auftritts erkannt und anschließend angegriffen wurde. Warum der Mann aus der Gruppe ihn ohne Vorwarnung schlug, ist bisher allerdings unklar. Ein Motiv für die Tat konnte bislang nicht ermittelt werden.

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3+ Kandidat Eric bei "Die Bachelorette" (Schweiz), 2026

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3+ Ariel mit ihren Kandidaten bei "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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3+ Ariel bei Aufnahmen für "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026