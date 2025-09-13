Darum verpasste Nora Tschirner die Goldene-Henne-Verleihung

Große Sorge um Nora Tschirner (44): Die beliebte Schauspielerin, die seit über einem Jahr nicht mehr auf dem roten Teppich zu sehen war, musste ihren lang ersehnten Auftritt bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig absagen. Dabei war die 44-Jährige nicht nur für den Publikumspreis nominiert, sondern wurde schließlich auch ausgezeichnet. Florian Silbereisen (44), der die Veranstaltung gemeinsam mit Kai Pflaume (58) moderierte, teilte die traurige Nachricht mit: "Nora ist wirklich wahnsinnig traurig, denn sie wäre unglaublich gern gekommen. Aber sie musste ganz kurzfristig sagen: Es geht nicht. Es geht ihr wirklich gar nicht gut. Sie ist leider krank." In einer kurzen Ansprache schickte der Moderator Genesungswünsche an die Schauspielerin, die die Verleihung offenbar aus der Ferne verfolgte. Die Trophäe soll nun auf dem Postweg zu ihr gelangen.

Die Verleihung der Goldenen Henne zählt zu den bedeutendsten Events der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche. Dieser Abend hätte nicht nur eine Rückkehr von Nora ins Rampenlicht bedeutet, sondern auch eine Gelegenheit, um ihren Erfolg vor einem Live-Publikum zu feiern. Details zu ihrer Erkrankung wurden nicht bekannt gegeben, doch wegen der deutlichen Worte von Florian glauben viele an eine ernste Angelegenheit. Nora hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Nicht nur Nora wurde für ihre Leistung mit der Goldenen Henne geehrt. Auch die Unterhaltungsgaranten Barbara Schöneberger (51) und Till Reiners konnten sich über eine Auszeichnung freuen. Zu den Gewinnern des Abends zählten außerdem die Sänger Michael Patrick Kelly (47) und Sarah Connor (45) sowie "Der Graf" von Unheilig, obwohl er an diesem Abend keine Henne mit nach Hause nehmen konnte.

Getty Images Nora Tschirner im September 2019

Getty Images Nora Tschirner, November 2022

Getty Images Florian Silbereisen, Juni 2025