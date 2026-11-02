Für Ehemann Travis Kelce stellt Taylor Swift ihren Alltag um

Taylor Swift (36) richtet ihren Alltag derzeit komplett nach ihrem Ehemann aus. Solange die NFL-Saison läuft, bestimmt der strikte Trainings- und Spielplan von Travis Kelce (37) bei den Kansas City Chiefs den Alltag des frischen Ehepaares. Ein Insider verriet jetzt der Daily Mail, dass die Sängerin seiner Berufung bewusst genügend Raum lasse und ihn in dieser fordernden Zeit unterstütze. "Sie akzeptiert, dass Travis den Chiefs so viel Zeit widmen muss. Sie beschwert sich nie, denn Football ist seine Leidenschaft. Er trainiert seit August, deshalb ist er seit Langem extrem fokussiert", erklärte die anonyme Quelle. Ihre gemeinsame Zeit verbringt das Paar unter anderem im Kraftraum. Dort sollen die beiden regelmäßig zusammen Gewichte stemmen. Auch beim Essen werden die Bedürfnisse des Footballspielers priorisiert. Statt schwerer Gerichte kommen vor allem leichte Mahlzeiten mit viel Protein auf den Tisch.

Ihre eigene Karriere vernachlässigt Taylor deswegen aber keineswegs. Laut dem Insider sammelt die Musikerin fleißig Ideen und schreibt Inspirationen auf. Sie summt neue Melodien vor sich hin und holt sich beim Lesen Eindrücke. Mittlerweile soll sie bereits so viele Songs entwickelt haben, dass sie womöglich zwei Alben füllen könnte. Auch die Filmwelt interessiert die Sängerin weiterhin: Angeblich bereitet sie sich auf eine mögliche Oscarkampagne vor. Dabei geht es um ihren Song "I Knew It, I Knew You", den sie zum Film "Toy Story 5" beigesteuert hat. Um Football, Ehe und ihre Projekte zu managen, ist Taylor viel unterwegs und wechselt zwischen den Häusern des Paares hin und her. Ein großer Aufwand sei das für sie allerdings nicht. "Taylor stört das viele Reisen nicht, das sie für ihre Karriere und Travis' Karriere unternimmt. Sie pendelt zwischen ihren Häusern und hat ein großartiges Team um sich", betonte die anonyme Quelle.

Abgesehen von Sport und Arbeit nimmt sich das Paar auch viel Zeit für die Familie. Taylor und Travis sollen sich häufig mit seinen Verwandten treffen. Auch mit Travis' Mutter Donna Kelce (74) verbringt die Sängerin Zeit. Erst kürzlich zeigten sich die beiden Frauen gemeinsam in einer privaten Loge im Arrowhead Stadium. Dort fielen sie sich in die Arme und verfolgten zusammen, wie die Kansas City Chiefs die Los Angeles Chargers besiegten. Doch ganz ungestört hatte Taylor den Stadionbesuch nicht genießen können. Beim Heimspiel gegen die Los Angeles Chargers war ihr eine Zuschauerin offenbar unangenehm nahegekommen.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens

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