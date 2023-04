Vorwürfe gegen Til Schweiger: Nora Tschirner äußert sich!

Nora Tschirner (41) bezieht Stellung. Die Schauspielerin war in der Hauptrolle bei Filmen wie "Keinohrhase" und "Zweiohrküken" an der Seite von Drehbuchautor Til Schweiger (59) zu sehen. Nun wurden schwere Vorwürfe gegen den Regisseur erhoben. Am Set seines neuen Films "Manta Manta 2" soll der 59-Jährige gegenüber einigen Crew-Mitgliedern beleidigend, sexualisierend und sogar handgreiflich geworden sein. Nun äußert sich Nora zu den Anschuldigungen gegen ihren Schauspielkollegen!

In einem Instagram-Video meldet sich die 41-Jährige zu den skandalösen Beschuldigungen zu Wort und betont dazu, dass ihre Erfahrungen mit Til positiv sind. "Die Sets von Keinohrhasen und Zweiohrküken [...] habe ich tatsächlich als außergewöhnlich konstruktiv, gemeinschaftlich und wertschätzend erlebt", macht Nora unter dem Beitrag deutlich.

Scharfe Kritik übt die Schauspielerin in erster Linie an der deutschen Filmindustrie – denn laut ihr sei es ein absolut offenes Geheimnis, dass derartige Zustände an vielen Sets vorherrschen würden. "Jeder in einer hohen Position steht immer in Verantwortung sich einzusetzen für Wandel", führt Nora weiter fort.

Til Schweiger bei der Premiere von "Lieber Kurt"

Nora Tschirner, Schauspielerin

Til Schweiger und Nora Tschirner bei der "Zweiohrküken"-Premiere 2009

