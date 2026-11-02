Krebserkrankung: So half Johann Lafers Familie dem Starkoch

Johann Lafer (69) kann sich in der wohl schwersten Zeit seines Lebens voll und ganz auf den Rückhalt seiner Liebsten verlassen: Seit Ende 2023 kämpft der bekannte Fernsehkoch gegen Lymphdrüsenkrebs. Als sich sein Zustand Anfang 2026 dramatisch verschlechterte, standen ihm sechs kräftezehrende Chemotherapiezyklen bevor, in denen ihm vor allem Tochter Jennifer nicht von der Seite wich. Obwohl sie und ihr Bruder Jonathan im Ausland leben, reisten sie über Monate hinweg immer wieder zu ihm. Gegenüber Bild erklärte Jennifer bewegt: "Wir waren eigentlich immer da. Mein Bruder und ich wohnen beide in Den Haag. Aber als wir erfahren haben, was los ist, war es uns sehr wichtig, so oft wie möglich bei Papa zu sein. Ich war den ganzen Sommer ständig bei ihm." Zusammen wollten die Geschwister ihren Vater während der harten Phase auffangen und zeitgleich Mutter Silvia entlasten: "Wir wollten Papa und auch Mama beistehen. Ich bin so froh, dass es Papa inzwischen besser geht. Ich bin ganz erleichtert", fügte sie hinzu.

Doch nicht nur die Kinder boten dem Starkoch bedingungslosen Halt. Seine Ehefrau Silvia, Schwager Markus Buchholz, Schwägerin Kerstin und Nichte Anne fingen ihn auf, wann immer ihn in dunklen Stunden der Mut verließ. War Silvia einmal verhindert, sprang der engste Familienkreis sofort ein. "Wir haben ihn ermutigt und dabei nichts heruntergespielt. Wenn er manchmal ganz hoffnungslos war, haben wir versucht, ihn mit Zuversicht und Mut wieder aufzubauen", schilderte Silvia im Interview. Die Chemotherapie verlangte dem TV-Star alles ab: Er verlor seine Haare sowie rund 20 Kilogramm an Gewicht. Inzwischen hat Johann alle sechs Zyklen durchgestanden und befindet sich in einer Immuntherapie. Sein Zustand hat sich spürbar stabilisiert und selbst sein markanter Schnurrbart ist zurück. Bei einer entspannten Zusammenkunft im Restaurant Kaiserhof feierten Silvia, Jennifer, Kerstin, Markus, Anne und Hündin Winnie die Rückkehr der Zuversicht.

Silvia und Johann gehen bereits seit 1990 als Ehepaar durchs Leben. Trotz eigener gesundheitlicher Rückschläge – vor zwei Jahren musste sie sich einer Herzoperation unterziehen – verlor Silvia nie den Glauben an seine Genesung. Der Gastronom betont rückblickend, dass die Diagnose ihn nachdenklicher gemacht habe und die gemeinsame Zeit im Kreis der Familie nun einen unschätzbaren Stellenwert besitze. So gönnte er sich in diesem Jahr auch einen Urlaub in Kroatien mit Tochter Jennifer. Die Kinder gehen längst eigene Wege in den Niederlanden – Jennifer im Luxusmarketing, Jonathan im Designbereich.

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Imago Johann Lafer im September 2026 in Mainz

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Imago TV-Koch Johann Lafer im August 2026 in Aachen

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