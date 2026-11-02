Chikas Party-Aufnahmen: Temptation-Carina ist fassungslos

Das erste Lagerfeuer der Frauen bei Temptation Island VIP hat es in sich – und trifft Carina Ojiudo-Ambrose offenbar völlig unvorbereitet. Moderatorin Janin Ullmann (44) zeigt ihr die ersten Aufnahmen aus der Männervilla, in der ihre Ehefrau Chika Ojiudo-Ambrose untergebracht ist. Was Carina dort zu sehen bekommt, dürfte sie kaum kaltlassen: Chika tanzt ausgelassen mit einer Verführerin, kippt einer anderen Alkohol direkt aus der Flasche in den Mund und lässt sich anschließend selbst Alkohol einflößen. Dass ihre Frau in der Villa zur Partyanimateurin werden könnte, hatte Carina zwar bereits geahnt. Doch mit solchen Szenen hat sie offenbar nicht gerechnet. Das Verhalten von Chika empfindet sie teilweise als respektlos. Sichtlich mitgenommen sitzt Carina am Lagerfeuer und versucht, die Bilder zu verarbeiten. Ein Auftakt, der es in sich hat – und bei dem die ersten Zweifel offenbar nicht lange auf sich warten lassen.

Grundsätzlich gönnt Carina ihrer Ehefrau den Spaß – doch beim Feiern scheint Chika aus ihrer Sicht über das Ziel hinauszuschießen. "In erster Linie freut es mich natürlich, dass sie Party macht. Sie könnte natürlich an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen ihre Eierstöcke chillen. Diese Flasche in den Mund kippen und so – ich finde, wenn man das hier alles ein bisschen in Vergleich setzt, übertreibt sie da schon ein bisschen", erklärt sie. Auch Chikas sonst so entspannte Art sieht Carina nach den Aufnahmen offenbar mit anderen Augen: "So wie sie immer redet und sagt und tut: 'Ich bin voll gechillt.' Ich sehe da schon ein bisschen mehr, als ich mir vorgestellt habe." Sollte sich Chikas Verhalten im Laufe der Show noch steigern, müsste sie sich ernsthafte Gedanken um ihre Beziehung machen, gibt Carina zu verstehen. In der Frauenvilla selbst setzt sie derweil klare Grenzen: Von den Verführern lässt sie sich nicht anfassen und macht direkt deutlich, wenn ihr etwas zu weit geht.

Am Lagerfeuer stellt Janin fest, dass Carina sich beim Beziehungstest "maximal" zurückhalte. Die AYTO-Bekanntheit bestätigt das und erklärt, dass sie schließlich verheiratet sei und ihre Frau nicht verletzen wolle. Umso mehr irritiert sie, dass Chika die Annäherungsversuche der Verführerin offenbar nicht sofort unterbindet. "Mich stört es, dass sie es nicht stört, dass sie das nicht sofort unterbricht. Eigentlich habe ich gedacht, dass unsere Beziehung eher auf einem anderen Level wäre", gesteht Carina und fügt hinzu: "Ich weiß ja auch, wir sind voll übertrieben und andere sagen, wir sind unnormal. Aber gerade so in unserer unnormalen Welt ist das für mich ein bisschen unnormal." Damit wird deutlich, welche Erwartungen Carina an ihre Ehe hat: Auch wenn Außenstehende ihre Beziehungsdynamik als ungewöhnlich empfinden mögen, war sie bislang davon ausgegangen, dass sie und Chika beim Thema körperliche Nähe zu anderen klare Grenzen setzen.

Anzeige Anzeige

RTL / Jonas Mohr Chika und Carina Ojiudo-Ambrose, "Temptation Island VIP"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Ojiudo-Ambrose, Juli 2026

Anzeige Anzeige