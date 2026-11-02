Tara platzt der Kragen: Dennis geht bei Temptation zu weit

Das erste Lagerfeuer bei Temptation Island VIP wird für Tara Tabitha (33) alles andere als gemütlich. Moderatorin Janin Ullmann (44) zeigt ihr Aufnahmen ihres Partners Dennis Lodi (31) aus der Männervilla. Schon im Vorfeld ahnt die Reality-TV-Bekanntheit, dass ihr unangenehme Bilder bevorstehen: "Ich glaube, dass ich heute die schlimmsten Bilder bekommen werde. Und deshalb ist es für mich natürlich so angespannt. Also, ich male mir wirklich alles aus." Und tatsächlich bekommt Tara einiges zu sehen: Dennis gießt den Verführerinnen Shots direkt aus der Flasche in den Mund, lässt sich massieren und mit Fingernägeln über den Körper kratzen. Außerdem genießt er einen Lapdance. Besonders eine Szene im Pool bringt Tara jedoch auf die Palme: Dennis liegt auf einem Schwimmreifen, während eine Verführerin auf seinem Rücken sitzt, twerkt und ihn massiert. Für Tara ist damit eine Grenze überschritten. Fassungslos reagiert sie auf die Bilder: "Wie kann man denken, dass das okay ist? Welchen Scheißgedanken muss man da haben?"

Doch damit nicht genug: Die Aufnahmen werden noch intimer. Dennis springt nackt in den Pool – ein Verhalten, das Tara nach eigener Aussage bereits von ihm kennt. Neu ist für sie allerdings, dass auch die Verführerinnen unbekleidet ins Wasser steigen. Schließlich hängt sich eine der Frauen an den nackten Dennis. "Ich sehe gerade nackte Frauen. Und die nackten Frauen hängen an meinem nackten Mann dran. Was ist denn die Steigerung davon? Nackt im Bett?", entfährt es der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin. Unmittelbar danach beschreibt Tara, wie sehr sie die Bilder mitnehmen: "Ich bin gerade einfach nur schockiert. Ich habe gerade Schockstarre. Ich kann gerade nicht mal weinen, weil ich einfach sprachlos bin und nicht wirklich weiß, wie ich jetzt damit umgehen soll." Tara wirft ihrem Partner vor, sich offenbar keine Gedanken darüber zu machen, wie sein Verhalten auf sie wirkt. Die Szenen empfindet sie als verletzend, blamierend und respektlos – nicht zuletzt, weil sie vor einem großen Fernsehpublikum zu sehen sind.

Am Lagerfeuer betont Tara, dass sie Dennis eigentlich viele Freiheiten lasse und ihn so akzeptiere, wie er ist. Doch angesichts der gezeigten Aufnahmen sieht sie nicht nur den gegenseitigen Respekt in ihrer Beziehung infrage gestellt, sondern auch ihren eigenen Selbstrespekt verletzt. Besonders schwer kann sie sein Verhalten mit den gemeinsamen Zukunftsplänen vereinbaren: "Ich weiß nicht, wie man sich so verhalten kann und mir sagt, dass man mich heiraten will." Zurück in der Frauenvilla sucht die Beauty & The Nerd-Gewinnerin das Gespräch mit einem der Verführer und lässt dabei durchblicken, wie sehr die Bilder ihre Beziehung ins Wanken bringen. "Das sind Bilder, da muss ich mir jetzt schon wirklich Gedanken machen, was ich will", sagt sie in der Sendung. Ob ihre Beziehung zu Dennis diese Belastungsprobe übersteht, bleibt damit vorerst offen.

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"

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RTL / Lena-Luise Grellert Gewinner in der Kategorie Lovestory des Jahres: Tara Tabitha und Dennis Lodi.

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