Tara Tabitha macht Temptation-Verführerinnen klare Ansage

Tara Tabitha (33) hat für einige Verführerinnen von Temptation Island VIP keine freundlichen Worte übrig. Auf Instagram meldete sich die Reality-TV-Darstellerin jetzt mit einer klaren Botschaft an die Singles der Show zu Wort. Wer im Netz gegen die vergebenen Kandidaten stichelt, landet bei ihr offenbar schnell auf der Sperrliste. "Ich habe übrigens schon viele der Verführerinnen blockiert – wenn ich irgendwo freche Kommentare gegen die Vergebenen lese oder absichtlich dramatisierte Andeutungen, nur um Aufmerksamkeit zu erhaschen, möchte ich nichts mit solchen Personen zu tun haben", stellte die Österreicherin klar. Ganz ohne Verständnis für die andere Seite ist Tara dabei nicht. Dass sich die Verführerinnen durch ihren Auftritt im Fernsehen eine Karriere aufbauen wollen, kann sie nachvollziehen: "Ich habe Verständnis dafür, dass man sich eine Karriere aufbauen möchte, aber nicht auf Kosten der Gefühle von Partnern, die eh schon genug leiden." Das dürfe aber nicht zulasten der Paare gehen, die durch die Show ohnehin schon genug durchmachen müssten. Damit richtet sie ihre Ansage vor allem gegen ein Verhalten, das die Situation der vergebenen Kandidaten zusätzlich anheizt.

In ihrem Beitrag machte Tara deutlich, wie unterschiedlich die Teilnehmer die RTL-Sendung erleben. Während das Format für die Verführerinnen vor allem Unterhaltung oder eine Chance auf mehr Bekanntheit sein könne, stehe für die Paare deutlich mehr auf dem Spiel. "Für die einen ist es Unterhaltung oder ein Sprungbrett, aber für die anderen ist es ihr Leben, ihre Liebe, ihre Gefühle und ihre Zukunft. Und da steht für mich die Menschlichkeit über allem", schrieb sie. Ihre Kritik richtet sich dabei nicht nur an die Frauen der Show. "Gilt übrigens auch für die Verführer, wenn ich etwas Respektloses mitbekomme", ergänzte Tara. Auch die freiwillige Teilnahme an der Show und eine gute Bezahlung seien für Tara kein Freifahrtschein. Dadurch würden die vergebenen Kandidaten weder zu Freiwild noch zu öffentlichem Besitz. Ein respektvoller Umgang und angemessenes Benehmen gegenüber fremden Menschen müssten aus ihrer Sicht jederzeit gewahrt bleiben. Die Reality-TV-Bekanntheit macht damit deutlich, dass ihre Grenze nicht beim Flirten, sondern beim fehlenden Respekt verläuft.

Tara stellt sich in der aktuellen Staffel gemeinsam mit ihrem Freund Dennis Lodi (31) dem Treuetest. Gefunkt hatte es zwischen den beiden im Jahr 2025, als sie sich bei Kampf der Realitystars kennenlernten und ineinander verliebten. In der Show wurde ihre Beziehung allerdings schon früh auf die Probe gestellt. Bereits beim ersten Lagerfeuer bekam Tara Aufnahmen aus der Männervilla zu sehen. Darauf war zu sehen, wie Dennis Shots an die Verführerinnen verteilte, sich von ihnen massieren und den Körper kratzen ließ. Außerdem bekam er einen Lapdance. Besonders schwer traf Tara eine Szene am Pool: Während Dennis auf einem Schwimmreifen lag, saß eine Verführerin auf seinem Rücken, twerkte und massierte ihn. Die Bilder sorgten bei der Reality-TV-Kandidatin für eine emotionale Reaktion. Ob Tara und Dennis den Treuetest dennoch gemeinsam überstanden haben, ist bisher nicht bekannt. Die Dreharbeiten liegen bereits einige Monate zurück, doch der aktuelle Beziehungsstatus des Paares wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"

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