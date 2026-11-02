Er liefert Bilder: Temptation-Gloria verteidigt ihren Micha

Beim ersten Lagerfeuer von Temptation Island VIP wird es für Gloria Schwesinger (34) ernst: Moderatorin Janin Ullmann (44) zeigt ihr die ersten brisanten Aufnahmen ihres Partners Micha aus der Männervilla. Darauf ist zu sehen, wie er Verführerin Angie eincremt und sich von einer weiteren Single-Dame einen Lapdance geben lässt, bei dem sie ihren Po längere Zeit an ihm bewegt. Zunächst nimmt Gloria ihren Freund in Schutz. Als Angie ihn auffordert, wegen eines vermeintlichen Stichs an ihrem Hintern nachzusehen, kommt Micha dieser Aufforderung nämlich nicht nach. "Aber er guckt nicht. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist so toll. Deswegen ist alles okay", kommentiert sie die Szene in der Kuppelshow. Zudem erinnert sie daran, selbst einen Lapdance bekommen zu haben, lobt Michas Zurückhaltung und erklärt, dass seine grundsätzlich freundliche Art in diesem Umfeld schnell als Flirt missverstanden werden könne. Der lange Körperkontakt beim Lapdance geht am Ende allerdings auch ihr zu weit. Schlimmere Bilder habe sie dennoch erwartet.

Deutlich kritischer bewertet Carina Ojiudo-Ambrose das Verhalten des vergebenen Kandidaten. Spätestens bei dem langen Körperkontakt wäre sie ausgerastet, stellt sie klar. Auch Tara Tabitha (33) ist der Meinung, Micha hätte verbal für mehr Abstand sorgen können. Ein weiterer Zusammenschnitt zeigt ihn anschließend auffallend oft an Angies Seite: Die beiden führen lange Gespräche, Angie sitzt auf seinem Schoß und macht anzügliche Bemerkungen. Vor allem diese Kommentare stören Gloria – ebenso wie die Tatsache, dass sich ihr Partner so stark auf eine einzelne Verführerin einlässt. "Sie hat schon ein bisschen viel Bullshit gelabert. [...] Ich hätte mir natürlich irgendwie gewünscht, dass er sich nicht so krass auf eine einlässt. Muss ich jetzt mal beobachten. Es ist jetzt nicht so, dass ich heule, aber beklatschen muss ich ihn tatsächlich auch nicht", sagt sie in der Sendung. Janin gibt zu bedenken, dass es Angies Aufgabe sei, zu verführen, Micha die Nähe jedoch selbst zulasse. Stark getriggert fühle sich Gloria nach eigener Aussage allerdings nicht. Eine emotionale Bindung zwischen den beiden könne sie nicht erkennen.

Zurück in der Frauenvilla scheinen die Bilder die Reality-TV-Bekanntheit dann doch stärker zu beschäftigen. Da die beiden Häuser nah beieinanderliegen, ruft sie mehrfach laut in Richtung der Männer: "Micha, lass die Finger weg von Angie." Die unterschiedliche Bewertung der Szenen verschärft zudem die Spannung zwischen Gloria und Carina. Während Gloria vor allem Angies Auftreten kritisiert und ihren Partner verteidigt, sieht Carina die Verantwortung klar bei dem vergebenen Kandidaten. Bereits auf Instagram hatte sie Gloria aufgefordert, Michas Anteil an der Situation stärker zu berücksichtigen. Ihrer Ansicht nach hätte er die anzüglichen Gespräche selbst beenden und klare Grenzen setzen müssen. Beim Lagerfeuer tritt derselbe Konflikt erneut zutage: Gloria vertraut auf ihre Kenntnis von Michas offener Art, räumt angesichts des langen Lapdances und seiner intensiven Beschäftigung mit Angie jedoch ein, dass auch für sie Grenzen erreicht sind.

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RTL / Jonas Mohr Gloria und Micha bei "Temptation Island VIP"

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RTL Angelina, "Temptation Island VIP"-Verführerin

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025