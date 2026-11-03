Blut und Tränen: Amira Aly packt über ihr Stilldrama aus

Amira Aly (34) gibt ihren Fans einen sehr privaten Einblick in ihre erste Zeit als Mutter. In der aktuellsten Folge ihres Podcasts "Amira +1" erinnert sich die Moderatorin an die Phase nach der Geburt ihres ersten Sohnes im Jahr 2019. Damals wurde das Stillen für sie zur echten Herausforderung. Der Kleine war per geplantem Kaiserschnitt zur Welt gekommen, und der Milcheinschuss blieb zunächst aus. Amira musste ihr Baby deshalb immer wieder anlegen. "Beim ersten Kind hatte ich ganz große Schwierigkeiten. Ich habe es wirklich unter Tränen versucht. Also, der lag da an meiner Brust und war schon nass von meinen Tränen, weil mir das so wehgetan hat", gestand die nun dreifache Mutter. Auch körperlich ging die Zeit nicht spurlos an ihr vorbei: "Risse, Blut, alles." Ans Aufhören dachte die junge Mutter trotz allem nicht. "Ich habe nicht aufgegeben, monatelang", beschrieb sie ihr Stillerlebnis.

Das gleiche Durchhaltevermögen erwartet Amira aber nicht von anderen Müttern. Die Moderatorin stellt klar, dass niemand das Stillen durchziehen muss. Es sei nichts Schlimmes, irgendwann einen Schlussstrich zu ziehen und sich einzugestehen, dass es einfach nicht mehr geht. "Jeder hat eine andere Schmerzgrenze", stellte sie klar und fügte mit Blick auf sich selbst hinzu: "Ich bin absolut schmerzfrei. Ich kann so gut Schmerzen aushalten." Tatsächlich stillte Amira beide Söhne jeweils länger als ein halbes Jahr. Leichter ist es für sie mit der Zeit jedoch nicht geworden. Auch bei ihrer neugeborenen Tochter tat der Anfang wieder weh. "Oh, wie schmerzhaft der Anfang vom Stillen ist. Ich habe es vergessen", teilte sie in einer Instagramstory mit. Damit die Beschwerden erträglicher werden, probierte sie verschiedene Positionen aus. Nach eigener Aussage legte sie die Kleine dabei "360 Grad" an.

Ihre Tochter hat Amira vor Kurzem zusammen mit ihrem Partner Christian Düren (36) bekommen. Ihre beiden Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen, stammen aus ihrer früheren Beziehung mit dem Comedian Oliver Pocher (48). Kurz nach der Geburt meldete sich die Dreifachmama aus dem Wochenbett bei ihren Followern. Ihr und dem gesunden Baby gehe es gut, abgesehen von ein paar Beschwerden sei sie wohlauf. Ihre Tochter schlafe im Moment viel und komme bislang auch nachts gut zur Ruhe. Im Podcast berichtet Amira außerdem davon, wie ihr Körper selbst nach einem Kaiserschnitt auf das Neugeborene reagiert: "Da wird die Schwangerschaft abgebrochen, das Baby kommt, du legst es auf deine Brust und dockst es ein-, zweimal an und die Brust weiß sofort: Hey, da ist jetzt das Kind und wir produzieren Milch." Und sie fügt hinzu: "Die Natur ist so faszinierend."

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly meldet sich aus dem Wochenbett, November 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

Anzeige Anzeige