"Einfach nur happy": Iris Katzenberger zeigt Kuschelfoto

Iris Katzenberger (59) teilt einen besonders innigen Moment mit ihren Followern. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte der Realitystar am Dienstagnachmittag eine neue Selfie-Aufnahme, auf der sie sich eng an ihren Freund Kevin schmiegt. Der Mann hat seine tätowierten Arme um die dreifache Mutter gelegt, während beide entspannt und zufrieden direkt in die Kamera blicken. Wie glücklich Iris derzeit offenbar ist, macht sie mit einer kurzen Botschaft deutlich. "Einfach nur happy", schreibt sie zu dem Schnappschuss auf Instagram. Dazu setzt sie ein Herz in den Farben der kubanischen Flagge. Auch ihren Freund markiert sie auf dem Foto.

Für die Aufnahme trägt Iris ihre langen schwarzen Haare offen. Dunkles Augen-Make-up und eine lange silberfarbene Halskette runden ihren Look ab. Ihr Begleiter zeigt sich mit Glatze und kurzem Bart. Neben den auffälligen Tätowierungen an seinen Armen ist auch an seinem Hals ein Tattoo zu erkennen. Besonders ins Auge fällt das Herz im Kuba-Stil, das Iris auf dem Foto platziert hat. Dazu verlinkt sie den Instagram-Account ihres Freundes, der unter dem Namen Cubarogato auftritt. Die liebevolle Geste passt zu ihrer kurzen Botschaft und unterstreicht die vertraute Stimmung des gemeinsamen Selfies.

Dass Iris wieder verliebt ist, ist kein Geheimnis mehr. Erst Mitte Oktober hatte Iris ihr privates Glück öffentlich präsentiert. Bei der "Golden Velvet Party" von David Franke und Basti Franke in Frankfurt zeigte sich die 59-Jährige erstmals mit ihrem neuen Partner Kevin. Der 31 Jahre alte Hamburger und der Realitystar verbrachten den Abend überwiegend gemeinsam im VIP-Bereich. Dort turtelten die beiden und traten auch im Kontakt mit den weiteren Gästen sehr vertraut auf. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt machte Iris die neue Beziehung damals erstmals vor Publikum sichtbar. Nun gewährt sie ihren Followern mit dem aktuellen Kuschelfoto einen weiteren Einblick in ihr Liebesglück.

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iris_klein_mama Iris Katzenberger im September 2026

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Imago Iris Klein bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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