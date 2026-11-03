Halloween mit Folgen: Alix Earle stürzt in Megaabsätzen

Für Alix Earle (25) war dieses Halloween wahrscheinlich nicht nur schaurig, sondern auch schmerzhaft. Für eine Party am Samstagabend hatte der Socialmediastar ein futuristisches Kostüm gewählt. Die Inspiration dafür lieferte die chromglänzende Kunst von Hajime Sorayama. Passend zu dem silbernen Outfit stieg Alix in Schuhe mit rund 50 Zentimeter hohen Absätzen – und die hatten es in sich. Wie die Influencerin in einem TikTok erzählte, knickte sie schon auf der Straße mit dem Fuß um. Dabei hatte sie die Location noch nicht einmal betreten. Doch das war nicht der einzige Vorfall: Im Laufe des Abends stürzte sie gleich mehrmals. Am nächsten Morgen präsentierte Alix ihren Followern dann, welche Spuren die Partynacht hinterlassen hatte. Ihre Beine waren nach den vielen Stürzen voller blauer Flecken.

Während sie in dem Clip ihr glitzerndes Augen-Make-up entfernte, machte die Contentcreatorin ihrem Frust Luft: "Ich bin so sauer. Meine Beine sind überall voller blauer Flecken, weil ich so oft hingefallen bin, weil ich gestern Abend aus irgendeinem Grund 50-Zentimeter-Absätze getragen habe." Der Sturz auf der Straße sei "nicht das beste Gefühl der Welt" gewesen. Auch die sehr langen Chromnägel ihres Kostüms machten ihr das Leben schwer, sodass sie kaum ihre Augen abschminken konnte. Als der Glitzer endlich ab war, sagte sie: "Ich werde mich jetzt unter die Dusche setzen und weinen." Doch damit war die aufwendige Halloweenverwandlung noch nicht vorbei. Auch Alix' XXL-Pferdeschwanz mit sehr langen Extensions, den sie streng nach hinten gebunden trug, bekam sie nur unter Schmerzen wieder heraus.

Die Frisur saß offenbar so fest, dass sich die Influencerin Unterstützung von ihrer jüngeren Schwester Ashtin Earle holte. "Mach ihn raus", flehte sie. Alix hatte auch schon eine Vermutung, warum das Haarteil einfach nicht nachgeben wollte: "Ich glaube, er ist an meinem Kopf festgenäht ... bitte, es tut so weh." Während Ashtin sich die hartnäckige Frisur genauer anschaute, griff ihre Schwester zu einem Hilfsmittel der anderen Art. Sie holte ein übergroßes Steakmesser hervor, um sich endlich von dem Zopf zu befreien. Von den Absätzen über die Nägel bis zur Frisur hatte damit fast jedes Teil ihres Halloweenlooks für Probleme gesorgt. Doch nicht nur mit ihrem aufwendigen Halloweenlook hatte Alix für Gesprächsstoff gesorgt. Vor Kurzem überraschte sie mit einem ganz anderen Geständnis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alix Earle 2026

Anzeige Anzeige

Imago Ashtin Earle und Alix Earle beim Netflix-Pressetag zu "Earle Meets World", 2026

Anzeige Anzeige