"Horror": Julia Römmelt spricht über Geräuschempfindlichkeit

Julia Römmelt (32) leidet unter einer extremen Empfindlichkeit gegenüber alltäglichen Geräuschen. Das Model sprach jetzt in ihrer Instagram-Story offen über die Belastung, die für es zum "Horror" werden kann. Besonders schlimm sind für sie lautes Atmen und Schmatzen. Diese Geräusche lösen bei Julia nach eigenen Angaben heftige körperliche und emotionale Reaktionen aus: Ihr Herz beginne zu rasen, sie fühle sich schlecht und würde sich am liebsten zurückziehen. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Geräusche von Angehörigen oder anderen geliebten Menschen stammen. Um etwas dagegen zu unternehmen, wollte sie noch am selben Tag einen Ohrenarzt aufsuchen. Dort möchte sie individuell an ihre Ohren angepasste Ohrstöpsel beziehungsweise einen speziellen Gehörschutz ausprobieren. Dieser soll störende Geräusche herausfiltern, während normale Unterhaltungen weiterhin hörbar bleiben.

In ihren Storys machte Julia deutlich, wie sehr die als Misophonie bezeichnete Reizverarbeitungsstörung ihren Alltag beeinträchtigt. In besonders belastenden Momenten könne sie weder die Geräusche noch die Menschen in ihrer Umgebung ertragen. Wie heftig ihr Körper darauf reagiert, schilderte sie in ihrer Instagram-Story mit deutlichen Worten: "Bekomme ich wirklich so Herzrasen. Mir geht's schlecht. Und ich denke mir so 'Oh mein Gott, am liebsten würde ich alleine sein.' Ich will mich isolieren." Zugleich stellte Julia klar, dass sich diese Reaktion nicht gegen die Person richte, von der das jeweilige Geräusch ausgeht. Normales Atmen sei objektiv betrachtet nichts Schlimmes. Trotzdem löse es in ihr ein äußerst unangenehmes Gefühl aus, gegen das sie kaum ankomme. Ob der angepasste Gehörschutz tatsächlich die erhoffte Erleichterung bringt, weiß das Model bislang nicht. Sie will die Ohrstöpsel zunächst in Ruhe testen und dann beobachten, ob sich ihre Beschwerden dadurch verbessern.

Neu ist das Problem für Julia nicht: Die Geräuschempfindlichkeit begleitet sie nach eigener Aussage schon ihr ganzes Leben lang. Sie habe sich inzwischen intensiv mit dem Thema beschäftigt und halte einen Zusammenhang mit ihrem ADHS für möglich. Außerdem habe sie gelesen, dass auch Therapien eine Option sein könnten. Zunächst möchte Julia jedoch testen, ob ihr die maßgefertigten Ohrstöpsel im Alltag helfen. Wie groß ihre Angst ist, sich immer weiter von ihrem Umfeld abzukapseln, verdeutlichte sie mit drastischen Worten: "Ich muss irgendwas ändern, weil am Ende werde ich mich wirklich irgendwann alleine in irgendein Zimmer barrikadieren und mit keinen Leuten mehr sein." Nach ihren offenen Schilderungen wandte sich die Beauty direkt an ihre Follower. Über eine Fragebox auf Instagram bat sie ihre Fans darum, ihre eigenen Erfahrungen, Tipps und Fragen rund um das Thema mit ihr zu teilen.

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Model

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