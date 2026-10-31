Paula Abdul schwärmt noch immer von Janet Jackson

Paula Abdul (64) blickt bis heute mit riesiger Dankbarkeit auf den Beginn ihrer Karriere zurück – und auf die Künstlerin, die ihr damals die Tür öffnete: Janet Jackson (60). Gegenüber dem People-Magazin gerät sie noch immer ins Schwärmen, wenn sie über die gemeinsame Zeit spricht. Als junge Choreografin arbeitete sie an den Musikvideos zu Janets Album "Control", das 1986 erschien. Die Sängerin war eine der ersten Künstlerinnen, die Paula als Choreografin betreute. "Ich hatte wirklich großes Glück und war gesegnet, schon in sehr jungen Jahren mit Janet Jackson als meiner ersten Künstlerin als Choreografin arbeiten zu dürfen", schilderte sie im Interview. Dass sie an einem so bedeutsamen Projekt beteiligt war, erfüllt sie bis heute noch mit Stolz. Schon damals habe sie geahnt, dass dort etwas Besonderes entstand.

"Solche seltenen Juwelen gibt es nur ganz selten ... Man weiß, wenn man so etwas miterlebt", schwärmte Paula. Und weiter: "Dass ich einen so großen Anteil am Album "Control" haben durfte, an all den Auszeichnungen, die sie dafür erhielt, und an all den Jobs und Möglichkeiten, die sich mir dadurch eröffneten – ich werde für die Zusammenarbeit mit Janet immer dankbar sein." Tatsächlich war das Projekt für beide Frauen sehr wichtig: Janet räumte mit "Control" zahlreiche Preise ab, während Paula durch ihre Choreografien neue Aufträge und Möglichkeiten erhielt. Auf ihren weiteren Werdegang blickt die Tanzexpertin mit großer Zufriedenheit zurück: "Ich hatte das Glück, die unglaublichste Karriere als weltbekannte Choreografin und Künstlerin zu haben. Ich habe von einer solchen Karriere geträumt, und sie hat all meine Erwartungen und Träume übertroffen. Dafür bin ich sehr dankbar."

Ihre Verbindung zum Tanz begann schon lange vor den Dreharbeiten zu Janets Videos. Mit 18 Jahren stand Paula als Cheerleaderin des Basketballteams Los Angeles Lakers zum ersten Mal auf großer Bühne. Auch heute möchte die Sängerin nicht auf Auftritte verzichten – trotz mehrerer Verletzungen und eines chronischen Rückenleidens. "Ich liebe es, durch Musik und Tanz kommunizieren zu können, und solange ich das weiterhin tun kann, werde ich es so lange tun, wie ich kann", erklärte sie gegenüber DailyMail. Auch Janet hatte sich trotz schwieriger Phasen nicht von der Bühne verabschiedet. Vor zwei Jahren trat sie mit ihrer Konzertreihe im Resorts World Theatre in Las Vegas auf.

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Getty Images Paula Abdul bei der Hollywood Christmas Parade, November 2023

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Imago Janet Jackson bei der Gala Of The Stars von Dancers Against Cancer 2026

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Getty Images Paula Abdul, Musikerin

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