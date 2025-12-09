Lyme-Borreliose: Justin Timberlake geht es wohl "okay"

Justin Timberlake (44) richtet zum Jahresende den Fokus auf seine Gesundheit: Nach einer kräftezehrenden Welttour und der im Juli öffentlich gemachten Lyme-Borreliose-Diagnose legt der Sänger die Erholung an erste Stelle. Ein Insider aus dem Umfeld von Justins Frau, der Schauspielerin Jessica Biel (43), bestätigte dem People Magazine, dass sich der 44-Jährige derzeit ganz auf seine Genesung konzentriert. "Justin scheint es okay zu gehen", so die Quelle. Und weiter: "Jess ist unterstützend. Sie will, dass er gesund ist." Justins Fans hatten bereits früh bemerkt, dass etwas mit dem ehemaligen *NSYNC-Mitglied nicht stimmte. Immer wieder wurde der Superstar für seine "lustlosen" Auftritte kritisiert, bei denen er das Publikum sogar selbst singen ließ.

Der "Mirrors"-Star hatte nur einen Tag nach dem letzten Konzert seiner "Forget Tomorrow World Tour" öffentlich gemacht, woran er leidet. In seiner Botschaft auf Instagram erklärte Justin, er habe "mit einigen Gesundheitsproblemen zu kämpfen" und sei mit Lyme-Borreliose diagnostiziert worden. Er fügte hinzu, es gehe ihm nicht darum, Mitleid zu erregen, sondern "Licht darauf zu werfen, womit ich hinter den Kulissen zu tun hatte". Wer selbst betroffen sei, wisse, wie "erbarmungslos lähmend, mental und körperlich" die Krankheit sein könne. Die Diagnose habe ihn zunächst "geschockt", aber sie habe seine Symptome erklärt. Auf der Bühne habe er "massive Nervenschmerzen" oder "verrückte Müdigkeit oder Übelkeit" gespürt. Irgendwann musste er eine Entscheidung treffen: "Tour stoppen? Oder weitermachen und es herausfinden." Er wählte die Bühne und das aus einem einfachen Grund: "Die Freude, die mir das Auftreten bereitet, überwiegt bei weitem den vorübergehenden Stress, den mein Körper empfand. Ich bin so froh, dass ich weitergemacht habe."

Die Lyme-Borreliose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die durch Zeckenstiche übertragen wird – und sie ist tückischer, als viele denken! Sie beginnt oft mit einem charakteristischen ringförmigen Hautausschlag um die Bissstelle und kann unbehandelt zu Gelenkentzündungen, Herzproblemen und neurologischen Beschwerden führen. Die Krankheit lässt sich in frühen Stadien gut mit Antibiotika behandeln. Auch wichtig: Ruhe. Und die gönnt sich Justin nun. Justin und Jessica, die seit ihrer Hochzeit vor dreizehn Jahren als Team auftreten, halten ihren Alltag mit den Kindern bewusst bodenständig. Die beiden Söhne stehen dabei im Mittelpunkt. Zuletzt zog es die vier gerne in die Natur, unter anderem nach Montana und Colorado, wo Entspannung statt Rampenlicht zählt. Freunde beschreiben die beiden als eingespieltes Duo, das Absprachen im Familienalltag ernst nimmt. Dabei meidet das Paar große Gesten in der Öffentlichkeit und setzt lieber auf gemeinsame Zeit, ob beim Wandern, beim Kochen oder bei kleinen Auszeiten fernab des Trubels.

Imago Justin Timberlake während eines Konzertes in Istanbul, Juli 2025

Getty Images Schauspieler Jessica Biel und Justin Timberlake

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinen Söhnen Silas und Phineas, Juni 2025