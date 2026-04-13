Amanda Peets Mann datete in Pause ihre Promi-Doppelgängerin

Amanda Peet (54) hat in einer neuen Podcast-Episode offen über eine kuriose Erfahrung aus ihrer Beziehungsgeschichte gesprochen. Im Format "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) enthüllte die Schauspielerin, dass ihr heutiger Ehemann David Benioff (55), der Mitschöpfer von Game of Thrones, während einer neunmonatigen Beziehungspause ihre berühmte Doppelgängerin, Schauspielerin Lake Bell (47), gedatet hat. Dass die beiden sich getrennt hatten, lag damals am Kinderwunsch: "Es war eine einvernehmliche Trennung. Ich wollte so sehr ein Baby haben, ich war 31", erklärte Amanda, die im Herbst 2025 mit Brustkrebs diagnostiziert wurde, im Podcast. "Also stand ich wirklich vor einer schwierigen Situation … es war hart. Ich erfuhr aus der Gerüchteküche, dass er mit ihr zusammen war."

Was die Sache für Amanda noch skurriler machte: Nur einen Tag, nachdem sie von der Beziehung erfahren hatte, wurde sie von einem Restaurantbesucher prompt für Lake Bell gehalten. Ihre Freundinnen hatten sie zum Abendessen eingeladen, um sie aufzuheitern. Doch dann rief ein Mann quer durch das volle Lokal: "Lake! Lake!" Amanda, die nach eigener Aussage schon so oft mit Lake verwechselt worden war, dass sie es irgendwann aufgehört hat, die Leute zu korrigieren, reagierte diesmal etwas heftiger als sonst. "Ich würde viel Geld dafür bezahlen, um zu sehen, wie ich das zu ihm gesagt habe", witzelte sie im Podcast und beschrieb sich selbst als "eifersüchtig". Die Verwechslung habe sie sogar zu einer Filmszene inspiriert: In ihrem aktuellen Film "Fantasy Life" spielt die dreifache Mama eine arbeitslose Schauspielerin, die für einen Autogramm-Wunsch angesprochen wird – der Bewunderer hält sie dabei für Lake Bell.

Am Ende der Geschichte fanden Amanda und David wieder zusammen: 2006 heirateten die beiden und haben heute drei gemeinsame Kinder. Auch Lake Bell hat längst ihren eigenen Weg gefunden – die Schauspielerin war von 2013 bis 2020 mit dem Tätowierungskünstler Scott Campbell verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Was die gegenseitige Ähnlichkeit betrifft, schien sich Lake schon früh eher als die Newcomerin zu sehen. In einem Interview mit The A.V. Club aus dem Jahr 2019 sagte sie über Amanda: "Sie ist unglaublich. Ich finde es ein riesiges Kompliment; sie ist wunderschön und wirklich talentiert, und sie war zuerst da." Amanda wiederum schwärmte im Podcast von Lake und nannte sie einfach "wunderschön". Derzeit ist Amanda, die offen über intime Szenen spricht, in der zweiten Staffel der Apple-TV+-Dramedy "Your Friends & Neighbors" zu sehen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Die Schauspielerinnen Amanda Peet und Lake Bell.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Benioff und Amanda Peet bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Craig Barritt / Getty Images for Weinstein Scott Campbell und Lake Bell 2015 in New York