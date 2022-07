Daten sich Chris Rock und Lake Bell schon seit Monaten?

Hier sprühen die Funken wohl schon seit einiger Zeit! Vor wenigen Tagen kamen die Gerüchte auf, dass Comedian Chris Rock (57) die Schauspielerin Lake Bell (43) daten soll. Immer wieder wurden die beiden von Paparazzi bei gemeinsamen Treffen gesichtet. Doch offenbar lernt sich das Paar nicht erst seit Kurzem kennen: Chris und Lake sollen schon seit längerer Zeit miteinander anbandeln!

Ein Insider bestätigt gegenüber Hollywood Life, dass es zwischen dem 57-Jährigen und der Beauty ernst sein soll. "Chris und Lake treffen sich schon seit einigen Monaten", verrät die Quelle. Trotz großer Comedy-Tour versuche der US-Amerikaner, seine neue Flamme so oft es geht zu sehen. "Er ist so begeistert von Lake, also gibt er sich trotz seines hektischen Zeitplans große Mühe mit ihr. Er gibt sein Bestes, damit alles klappt", erzählt der Informant weiter.

Dass die zwei jetzt vermehrt in der Öffentlichkeit zu sehen sind, macht ihnen wohl nichts mehr aus. "Chris und Lake haben sich anfangs bemüht, nicht zusammen fotografiert zu werden, aber jetzt fühlen sie sich wohler", plaudert eine weitere Quelle dem Onlinemagazin gegenüber aus und fügt hinzu: "Sie haben viele gemeinsame Freunde und sie ist einer der lustigsten Menschen überhaupt, also passen sie gut zusammen."

Anzeige

Getty Images Lake Bell bei der WIF Oscar Party in Los Angeles im März 2022

Anzeige

Getty Images Chris Rock im Juni 2017

Anzeige

Getty Images Lake Bell, Schauspielerin

Anzeige

Glaubt ihr, die beiden äußern sich bald zu ihrer Beziehung? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de