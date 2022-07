Eindeutige Bilder: Lake Bell und Chris Rock halten Händchen

Diese Bilder von Chris Rock (57) und Lake Bell (43) sprechen eine deutliche Sprache! Anfang des Monats kamen erste Gerüchte auf, dass der "Kindsköpfe"-Darsteller nach der Trennung von seiner Freundin Megalyn Echikunwoke in der Schauspielerin eine neue Partnerin gefunden haben könnte. Immer wieder wurden die beiden zusammen gesehen und schien dabei äußert vertraut miteinander. In Kroatien verbrachten Chris und Lake nun einen romantischen Urlaub zusammen.

Am vergangenen Sonntag wurden der Komiker und seine Begleitung von Paparazzi abgelichtet. Gemeinsam schlenderte das Duo durch Dubrovnik in Kroatien und konnte dabei kaum die Finger voneinander lassen. Das zeigen Bilder, die Daily Mail vorliegen. Immer wieder griff Lake nach Chris' Hand oder schmiegte sich von hinten an ihn an. Einen Teil des Spaziergangs verbrachte sie außerdem am Telefon, war dem Filmregisseur jedoch immer sehr nahe. Auch Chris wollte seine Zuneigung zu der 14 Jahren jüngeren Darstellerin augenscheinlich nicht mehr verstecken. Insgesamt wirkten die Beauty und der 57-Jährige sehr verliebt ineinander.

Obwohl sich die zwei erst seit ein paar Monaten daten, scheinen sie sich sehr gut zu verstehen und einander gefunden zu haben. So erzählte ein Insider gegenüber People: "Sie teilen einen riesigen Sinn für Humor und eine Art, das Leben mit Sarkasmus und Empörung zu betrachten, worüber sie viel zu lachen haben." Seiner Meinung nach seien Chris und Lake einfach "ein gutes Paar".

Getty Images Lake Bell im Oktober 2019

Getty Images Chris Rock im September 2019 in New York City

Getty Images Lake Bell, Schauspielerin

