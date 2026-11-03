Karsten Walter äußert sich zu Liebesgerücht mit Marina Marx

Gibt es bei Karsten Walter (33) und Marina Marx (36) etwa ein Liebescomeback? Ein Urlaubsclip des Schlagersängers bringt die Gerüchteküche gerade ordentlich zum Brodeln. Aufmerksamen Fans ist nämlich nicht entgangen, dass im Hintergrund des Videos niemand Geringeres als seine Ex-Verlobte zu sehen ist. Eigentlich gehen die beiden Schlagerstars seit Oktober 2023 getrennte Wege. Offenbar verbrachten sie jedoch trotz ihrer offiziell verkündeten Trennung gemeinsam Zeit. Ob es sich dabei um einen freundschaftlichen Urlaub handelte oder zwischen den Ex-Partnern wieder romantische Gefühle aufgekommen sind, verrät Karsten allerdings nicht. Im Interview mit Schlager.de reagierte der Musiker nur knapp auf die Spekulationen um ihn und Marina: "Geht nur uns etwas an", sagte er. Weitere Einzelheiten zu dem Wiedersehen nannte er nicht. Damit bleibt vorerst offen, in welchem Verhältnis Karsten und Marina aktuell zueinander stehen.

Die gemeinsame Geschichte der beiden Schlagerstars reicht schon einige Jahre zurück. Karsten und Marina kennen sich bereits seit 2018. Zunächst waren die beiden lediglich miteinander bekannt, bevor sich im Jahr 2020 eine Beziehung zwischen ihnen entwickelte. Mit ihrer Liebe gingen die beiden schließlich im Februar 2021 an die Öffentlichkeit – und zwar vor einem großen TV-Publikum. In der ARD-Show "Schlagerchampions" bei Florian Silbereisen (45) machten sie offiziell, dass sie ein Paar sind. Insgesamt waren Karsten und Marina rund drei Jahre lang liiert. In dieser Zeit wurde es richtig ernst: Die Schlagerstars hatten sich sogar verlobt. Gerade wegen dieser gemeinsamen Vergangenheit sorgt das aktuelle Auftauchen der beiden in ein und demselben Video bei vielen Fans für besonders große Aufmerksamkeit. Schließlich ist es einer der seltenen Hinweise darauf, dass die früheren Verlobten auch nach ihrem Beziehungsende weiterhin Zeit miteinander verbringen.

Ihre Trennung hatten Karsten und Marina am 23. Oktober 2023 in den sozialen Medien bekannt gegeben. Damals erklärten die Sänger, dass vor allem ihr stressiger Berufsalltag die Beziehung belastet habe. Durch ihre zahlreichen Verpflichtungen sei ihnen nur wenig gemeinsame Zeit geblieben. Hinzu kam die räumliche Distanz, die der Beziehung zusätzlich zu schaffen gemacht habe. Trotz des Liebes-Aus und der zuvor geplanten Hochzeit scheint der Kontakt zwischen Karsten und Marina nicht vollständig abgebrochen zu sein, wie der Urlaubsclip nun zeigt. Welche Bedeutung ihr gemeinsamer Aufenthalt hatte, behalten die beiden aber für sich. Weder Marina noch Karsten äußern sich derzeit ausführlicher dazu, in welchem Verhältnis sie heute zueinander stehen. Ob sie inzwischen als Freunde verbunden sind oder ob sie ihrer Liebe eine zweite Chance geben, haben die Schlagerstars bislang nicht öffentlich gemacht. Auch nach Karstens knapper Reaktion auf die aktuellen Gerüchte bleibt ihr heutiger Beziehungsstatus weiterhin ungeklärt.

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ActionPress Marina Marx und Karsten Walter im Mai 2022 in Gelsenkirchen

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Getty Images Karsten Walter und Marina Marx, 2022

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