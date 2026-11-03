Nach Bayern: Martin Rütter verrät den Grund für seinen Umzug

Martin Rütter (56) hat seiner rheinischen Heimat inzwischen den Rücken gekehrt und ist nach München gezogen. Nach über 30 Jahren im Kölner Umland hat der bekannte Hundeprofi in der bayerischen Landeshauptstadt ein neues Zuhause gefunden. Den Mietvertrag für seine neue Bleibe hat er bereits unterschrieben. Im Gespräch mit t-online verriet er jetzt, was hinter dem Tapetenwechsel steckt: Seine Kinder sind inzwischen ausgezogen. Für den TV-Star hat damit ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Der weitläufige Reiterhof in Bergheim, auf dem er so viele Jahre lebte, steht seitdem größtenteils leer. Zu seiner aktuellen Lebenssituation passt das große Anwesen schlicht nicht mehr. Deshalb plant Martin, den Hof schon bald zu verkaufen. "Was soll ich allein auf einem alten Hof mit hunderten Quadratmetern Wohnfläche, wenn ich ohnehin nie da bin?", erklärte er gegenüber dem Portal. Der Abschied aus dem Rheinland ist für ihn damit auch ein Abschied von dem Ort, an dem seine Familie so lange zu Hause war.

Dass ausgerechnet der Süden Deutschlands sein neues Zuhause wird, überrascht Martin dabei selbst. "Wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass ich mal nach Bayern ziehe, hätte ich erwidert: 'Vorher eher noch auf den Mars'", gab der Unternehmer zu. Ganz den Rücken kehren möchte Martin seiner bisherigen Heimat allerdings nicht. Beruflich bleibt er Köln weiterhin verbunden: Seine Hundeschule im Stadtteil Rodenkirchen soll auch künftig bestehen bleiben. Viel Zeit, um sich in seinem neuen Zuhause einzuleben, dürfte dem Moderator zunächst jedoch nicht bleiben. Im kommenden Jahr steht für ihn nämlich wieder jede Menge Reisezeit an. Mit seinem Bühnenprogramm "Schluss! Aus!" tourt er dann quer durch Deutschland. Bevor er sich endgültig in München einlebt, heißt es für ihn also erst einmal wieder: Koffer packen und ab auf die Bühne.

Die Suche nach einer passenden Wohnung in München entpuppte sich für den Hundeexperten übrigens als unerwartet schwierig. Die Wohnungssuche wurde unter anderem dadurch erschwert, dass einige Vermieter keine Hunde in ihren Immobilien dulden. Zwar lebt Martin seit dem Verlust seiner Hündin Emma aktuell ohne tierischen Begleiter, doch langfristig möchte er wieder einen Hund bei sich aufnehmen. Wohnungen, in denen Haustiere nicht erlaubt sind, schieden deshalb für ihn von Anfang an aus. Mit den Bedenken mancher Eigentümer hat er inzwischen so seine Erfahrungen gemacht. "Einen Vermieter umzustimmen, der davon ausgeht, der Hund zerstöre ihm das ganze Haus oder belle den halben Tag, halte ich inzwischen für fast aussichtslos", schilderte er dem Newsportal. Trotz aller Hürden klappte es am Ende aber doch noch mit einer neuen Wohnung in der Isarmetropole, in der künftig auch wieder ein Hund Platz finden soll.

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Instagram / martinruetter_official Martin Rütter im April 2024

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ActionPress / Hein Hartmann / Future Image Martin Rütter, Hundeprofi

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