Nach Auszeit: Lola Weippert meldet sich hüllenlos zurück

Lola Weippert (30) ist zurück aus ihrer zweiwöchigen digitalen Auszeit – und feiert ihr Comeback mit besonders freizügigen Einblicken. Anfang November meldet sich die Moderatorin wieder auf Instagram und teilt gleich mehrere hüllenlose Urlaubsschnappschüsse, auf denen sie vor der Kamera posiert. Während eines spontanen Urlaubs auf Ibiza hatte Lola ihr Handy ganz bewusst zur Seite gelegt und auf Social Media verzichtet. Für sie war es nach eigenen Angaben die erste richtige Pause in diesem Jahr: keine beruflichen Verpflichtungen und kein ständiges Reisen von einem Ort zum nächsten. Die Ruhe auf der spanischen Insel scheint bei Lola einiges bewirkt zu haben. Zu den Bildern erklärt sie: "Von meiner Sinnkrise alleine auf meinem Bauernhof zu einem Spontantrip nach Ibiza und plötzlich fühlt sich alles wieder so viel leichter und bunter an." Damit zeigt die Moderatorin nicht nur Aufnahmen ihrer Reise, sondern gibt ihrer Community auch einen offenen Einblick in ihre Gefühlswelt nach den vergangenen Wochen.

In ihrem Beitrag blickt Lola ausführlich auf die vergangenen beiden Wochen zurück. Auf Ibiza musste sie nach eigener Aussage keinen Erwartungen gerecht werden und konnte ihren Alltag ganz nach ihren Bedürfnissen gestalten. Stattdessen konnte sie ausschlafen, spontan entscheiden, wie sie ihren Tag verbringen möchte, und einfach sie selbst sein. In ihrem Instagram-Beitrag fasst sie diese ungewohnte Freiheit so zusammen: "Keine unzähligen Termine, keine ständigen Ortswechsel, kein ständig funktionieren, einfach nur sein, ausschlafen und in den Tag leben." Vor allem körperlich sei diese Unterbrechung dringend nötig gewesen. Lola habe sich damit endlich jene Erholung erlaubt, die sie ihrem Körper bereits viel zu lange vorenthalten hatte. Ihren Followern gewährt sie mit den Fotos nun einen Einblick in die Tage, in denen sie sich komplett aus dem Netz zurückgezogen hatte. Nach ihrer Rückkehr zieht Lola ein durchweg positives Fazit ihres Inseltrips: "Es waren sehr besondere, ruhige Wochen."

Auslöser für den spontanen Tapetenwechsel war ein persönliches Tief auf Lolas Bauernhof in Brandenburg. Dort wollte sie eigentlich dem hektischen Großstadtleben entkommen und neue Kraft sammeln. Doch genau das gelang ihr dort nicht. "Das Alleinsein, die Stille, die Dunkelheit und das große Haus haben eher Gegensätzliches bewirkt und ich habe plötzlich alles hinterfragt", berichtet sie auf Instagram. Neben dieser Sinnkrise beschäftigt Lola aktuell auch eine gesundheitliche Sorge. Im Oktober war bei ihr ein neuer Tumor in der Brust entdeckt worden. In der Woche nach ihrer Ibiza-Auszeit steht deshalb ein wichtiger Kontrolltermin an. Wann und mit welchem Ergebnis die Untersuchung abgeschlossen wird, ist bislang nicht bekannt. Lola nutzt ihren Beitrag zugleich, um ihre Community daran zu erinnern, wie wichtig regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind.

Anzeige Anzeige

Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Juli 2026

Anzeige Anzeige