Von Katy Perry angegrapscht? Anna Kendrick nahm es mit Humor

Ein alter Clip aus dem Jahr 2014 macht derzeit erneut die Runde im Netz: Schauspielerin Anna Kendrick (40) erzählte damals in der Talkshow von Conan O'Brien (62) von einer denkwürdigen Begegnung mit Sängerin Katy Perry (41) bei den Grammy Awards und nahm das Ganze dabei mit einer gehörigen Portion Humor. Laut Anna habe Katy sie dort nämlich an ihrem Dekolleté berührt. "Katy Perry hat mein Dekolleté angegrapscht. Es war eine seltsame Nacht", erklärte die Schauspielerin laut People dem sichtlich überraschten Moderator. Auf dessen Nachfrage, ob das einfach so passiert sei, antwortete sie trocken: "Ich kenne sie und ja", woraufhin Conan einwarf: "Das ist halt ihr Ding." Anna pflichtete bei: "Ja, weißt du, sie ist sehr aufdringlich – ich mag das."

Den Witz trieb die Schauspielerin in der Sendung noch weiter: Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie über Katy, diese sei "sehr reif" und machte dann auch einen Seitenhieb auf ihr eigenes freizügiges Azzaro-Kleid, das sie bei der Verleihung getragen hatte. "Na ja, mein Kleid... Ich habe es irgendwie herausgefordert", scherzte sie. Auf die Frage von Conan, ob sie sich denn nicht gewundert hätte, wenn das nicht passiert wäre, antwortete Anna: "Wenn das niemand getan hätte, wäre ich ein bisschen traurig gewesen."

Wieder aufgetaucht ist der Clip im Zuge aktueller Vorwürfe der australischen Schauspielerin Ruby Rose (40) gegen Katy. Ruby behauptete in einem Post auf der Plattform Threads, die Sängerin habe sie in einem Nachtclub in Melbourne sexuell belästigt – zum Zeitpunkt des Vorfalls sei sie Anfang 20 gewesen. "Es hat fast zwei Jahrzehnte gedauert, das öffentlich zu sagen", schrieb sie. Perrys Team wies die Anschuldigungen in einer Stellungnahme gegenüber Daily Mail entschieden zurück und bezeichnete sie als "gefährliche und leichtsinnige Lügen". Ruby habe eine "gut dokumentierte Geschichte", schwere öffentliche Anschuldigungen in sozialen Medien gegen verschiedene Personen zu machen, die von den Betroffenen wiederholt bestritten worden seien, so Katys Sprecher weiter.

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Collage: Getty Images, Getty Images Katy Perry und Anna Kendrick Collage

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Getty Images Anna Kendrick bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood

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Getty Images Katy Perry, April 2025