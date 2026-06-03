Anna Kendrick übernimmt Regie in Bestseller-Verfilmung

Anna Kendrick (40) wird für Netflix die Bestseller-Verfilmung "Die sieben Männer der Evelyn Hugo" inszenieren. Wie Deadline berichtet, übernimmt die Schauspielerin damit ihren zweiten Regieposten nach dem Film "Woman of the Hour". Die Buchvorlage basiert auf dem gleichnamigen Roman von Taylor Jenkins Reid und gilt als einer der beliebtesten Booktok-Titel überhaupt. Angekündigt worden war das Filmprojekt beim Streamingdienst bereits 2022 – nun kommt es also endlich entscheidend voran.

Die News sorgt nicht nur bei Fans des Bestsellers für Begeisterung, sondern auch bei prominenten Kolleginnen. Rebel Wilson (46) und Sarah Paulson (51) meldeten sich auf Instagram zu Wort: "Ja, genau so", schrieb Rebel, während Sarah mit den Worten reagierte: "Ich bin gerade buchstäblich mit der besten Nachricht aller Zeiten aufgewacht." Auch ein erster Drehbuchentwurf von Liz Tigelaar liegt bereits vor, der aktuell von Francesca Sloane überarbeitet wird. Wann die Dreharbeiten starten sollen, ist bislang noch nicht bekannt.

Anna wurde einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle in der Musikkomödien-Reihe Pitch Perfect bekannt und ist seitdem aus Hollywood kaum wegzudenken. Mit "Woman of the Hour" wagte sie 2023 ihr Regiedebüt – ein Thriller, in dem sie selbst die Hauptrolle übernahm und für den sie viel Lob erntete. "Die sieben Männer der Evelyn Hugo" handelt von einer fiktiven Hollywood-Legende, die einer jungen Journalistin ihr bewegtes Leben erzählt. Der Roman von Taylor Jenkins Reid gilt in der Queer-Community als besonders bedeutsam – eine Tatsache, auf die auch ein Instagram-Kommentar unter der News anspielte: "Kein Druck – die Zukunft der weltweiten Queer-Community liegt in deinen Händen."

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Getty Images Anna Kendrick bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center, West Hollywood, November 2025

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Getty Images Rebel Wilson bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" im Vue Leicester Square in London am 27. November 2025

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Getty Images Sarah Paulson bei der Women in Entertainment Gala in Beverly Hills, 2025