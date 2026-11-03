Netflixfans feiern "The Gentlemen" als ihr Serienhighlight

Netflixzuschauer können anscheinend aktuell nicht genug von "The Gentlemen" bekommen. Die britische Gangsterserie von Guy Ritchie (58) ist mit zwei Staffeln beim Streamingdienst abrufbar und erhält seit dem Start jede Menge Lob. Besonders die zweite Staffel wird von vielen als echtes Highlight gefeiert. Darin sind Theo James (41) als Aristokrat Eddie und Kaya Scodelario (34) als seine Geschäftspartnerin Susie Glass zu sehen. Einige Zuschauer ziehen sogar den Vergleich zu Peaky Blinders. Auf Reddit schwärmt ein Fan: "Ich weiß nicht, wie viele von euch britische Adelsdramen mögen, aber ich genieße sie ziemlich und muss sagen, dass 'The Gentlemen' zu den besten gehört. Die Serie ist locker auf Augenhöhe mit 'Peaky Blinders' (abzüglich der letzten Staffel). Sie ist einfach brillant, schaut sie euch an." Auch die Kritiker sind angetan: Auf der Plattform Rotten Tomatoes kommt die zweite Staffel auf eine Wertung von 87 Prozent. Damit schneidet sie sogar besser ab als die erste Staffel, die 75 Prozent erreicht.

Ein anderer Nutzer ist ebenfalls hin und weg von beiden Staffeln: "Ich habe gerade beide Staffeln von 'The Gentlemen' gesehen und, oh mein Gott. Das könnte das beste Stück Erzählkunst sein, das ich seit einer Weile auf Netflix gesehen habe. Ein bemerkenswerter, wilder Ritt! Ich werde heute Nacht keinen Schlaf bekommen." Auf IMDb loben die Nutzer vor allem die Besetzung, die Bildgestaltung, das Drehbuch und die unerwarteten Wendungen. Ein Zuschauer bezeichnet dort jede Folge der zweiten Staffel als ein Meisterwerk und empfiehlt die Serie ebenfalls "Peaky Blinders"-Fans. Und auch die New York Times nahm das Gangsterdrama Anfang Oktober in ihre Liste der besten Netflixserien auf. Das Blatt lobte den cleveren und stilvollen Unterhaltungswert. Man merke Guy außerdem an, wie viel Spaß es ihm bereitet, bekannte Schauspieler in schlagfertigen Wortgefechten und kriminellen Intrigen gegeneinander antreten zu lassen.

Im Zentrum der Serie steht Eddie, der neben einem Herzogstitel einen maroden Familiensitz erbt und überraschend auf ein Cannabisimperium stößt. Unter dem Anwesen entdeckt er eine gigantische Drogenproduktion und taucht im Laufe der Serie immer tiefer in diese Welt ein. Die zweite Staffel war am 3. September bei Netflix angelaufen und kletterte direkt auf Platz eins der Charts des Streamingdienstes. Und Fans dürfen sich schon jetzt auf Nachschub freuen: Es wurde bestätigt, dass an einer dritten Staffel gearbeitet wird. Bei der Serie handelt es sich um ein Spinoff von Guys gleichnamigem Kinofilm aus dem Jahr 2019. Im Film spielte Matthew McConaughey (56) einen amerikanischen Drogenboss mit Sitz in London, der sein Cannabisimperium verkaufen wollte.

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Imago Theo James als Eddie in einer Szene aus der zweiten Staffel von "The Gentlemen", 2026

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Getty Images Kaya Scodelario und Theo James, März 2024

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