Marlisa Rudzio über ihre TV-Auftritte: "Ich weine immer"

Bei Marlisa Rudzio (37) fließen die Tränen nicht nur vor der Kamera, sondern auch danach auf dem Sofa. In der neuen Folge des Podcasts "Inside Reality" sprach die Influencerin mit Cecilia Asoro (30) bei JAM FM darüber, wie emotional sie ihre eigenen Auftritte im Reality-TV verfolgt. In einem Ausschnitt, den Marlisa auf Instagram teilte, gibt sie ganz offen zu: "Ja, aber ich weine immer. Also, ich bin ja eher so eine sentimentale Heulsuse. Und ich weine immer." Vor einem Format hat sie dabei besonders großen Respekt. Vor allem einer Ausstrahlung sieht die Influencerin mit gemischten Gefühlen entgegen: Bald läuft Forsthaus Rampensau Germany im Fernsehen. Sie rechnet damit, dass sie das erneute Durchleben der Ereignisse emotional stark treffen wird. "Und ich habe auch Angst vor der Forsthaus-Ausstrahlung, weil ich weiß jetzt schon, ich werde dann fast nur heulen", erklärte Marlisa. Die Tränen gehören für sie also schon fest dazu, wenn sie sich selbst auf dem Bildschirm sieht.

Ganz so traurig, wie es klingt, ist die Sache für Marlisa aber nicht. Das spätere Anschauen ihrer Sendungen sei für sie eine Art persönliche Therapie. Sie erlebt die Situationen noch einmal und bekommt durch Interviews und O-Töne mit, was andere Kandidaten hinter ihrem Rücken über sie gesagt haben. So kann sie besser einschätzen, wem sie bei einer möglichen weiteren Showteilnahme vertrauen kann. Außerdem erfährt sie, welche Mitstreiter vielleicht anders über sie denken, als es beim Dreh den Anschein hatte. Unterstützung bekommt Marlisa aber schon während der Produktion: Nach ihren Angaben stellen Realityproduktionen Psychologen bereit, mit denen sie selbst regelmäßig spricht. Cecilia kann die Sorgen ihrer Gesprächspartnerin gut nachvollziehen. Vor The Power wollte sie die Folgen zunächst gar nicht ansehen, weil sie befürchtete, dass die damaligen Emotionen wieder hochkommen. Inzwischen schaut sie trotzdem rein, um zu erfahren, wie sie von außen wahrgenommen wird, und um ihr eigenes Verhalten zu reflektieren.

Bei "Forsthaus Rampensau Germany" ist Marlisa nicht allein dabei: Sie zieht gemeinsam mit ihrem Partner William Raab ins Forsthaus und stellt sich mit ihm dem Realityabenteuer. Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Staffel hatte sie vor Kurzem im Promiflash-Interview bei Fame Fighting gegeben. Dabei kündigte sie an, dass es in der neuen Ausgabe besonders heftig zugehen werde. Sie könnte demnach sogar die aktuelle Ausgabe von Das Sommerhaus der Stars übertreffen. Mit ihren Worten im Podcast zeigt Marlisa nun eine persönlichere Seite dieses gemeinsamen TV-Abenteuers mit William. Für sie ist die Auseinandersetzung mit dem Erlebten mit der letzten Klappe nämlich noch lange nicht vorbei. Sie geht weiter, sobald die Folgen ausgestrahlt werden und sie sich selbst auf dem Bildschirm wiedersieht, inklusive aller Tränen, die dabei womöglich fließen.

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Imago Marlisa Rudzio, Realitystar

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Imago Cecilia Asoro, Model

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