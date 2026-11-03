Sommerhaus: Laura & Nico mit intimen Anya-Szenen überrascht

Mit diesem Rückblick hatten Laura Parrinello und Nico Legat (28) wohl nicht gerechnet! Beim Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars wurde das Paar mit Bildern aus Nicos Zeit bei "Prominent verwandt" konfrontiert. In der Show war der Realitystar damals Anya Elsner (22) nähergekommen. RTL zeigte nun noch einmal, wie die beiden sich verliebt anschauten, eng aneinandergekuschelt dalagen und sich im Bett leidenschaftlich küssten. Am Ende hatten Nico und Anya sogar Sex miteinander. In den Aufnahmen nannte Nico seine damalige Flamme "Schatz" und raunte ihr zu: "Ich will dich nackt gleich vor mir sehen." Anya quittierte die Bemerkung mit einem verlegenen Lachen. Nico und seine heutige Freundin Laura schienen die Situation hingegen sichtlich unangenehm zu finden. Als die intimen Aufnahmen über den Bildschirm liefen, verbargen beide ihr Gesicht hinter den Händen.

Damals hatte Nico in der Show sogar schon Zukunftspläne mit Anya geschmiedet. "Nächstes Jahr Sommerhaus?", fragte er sie in den gezeigten Szenen. Anya zeigte sich von dem Vorschlag begeistert und willigte ein. Beim Wiedersehen stellte Laura anschließend klar, wie die Aufnahmen einzuordnen seien: Während der Dreharbeiten hätten sie und Nico zwar noch keine offizielle Beziehung geführt, kennengelernt hätten sich die beiden zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits. Dass es mit ihnen zunächst nicht ganz klar gewesen sei, habe mehrere Gründe gehabt. Nico habe zuvor eine Therapie gemacht und Laura selbst habe eine toxische Beziehung hinter sich gehabt. Deshalb hätten beide anfangs nicht gewusst, ob eine Partnerschaft zwischen ihnen überhaupt Sinn ergebe. Weil sie damals aber schon Teil von Nicos Leben gewesen sei, schmerze sie der Rückblick trotzdem. Gleichzeitig gab sich Laura gelassen: "Alles für die Show. Ich komme damit klar."

Ganz ohne Aussprache ging die Sache zwischen den beiden damals nicht über die Bühne. Nachdem Nico von den Dreharbeiten zu "Prominent verwandt" zurückgekehrt war, habe er Laura alles erklärt. Das Gespräch sei ihm jedoch alles andere als leichtgefallen und ihm sichtlich unangenehm gewesen. Anschließend hätten Laura und Nico zunächst etwas Abstand voneinander gebraucht. Doch ganz aus den Augen verloren sie sich nicht: Nach einer gewissen Zeit fanden die beiden erneut zueinander. Heute sind Laura und Nico ein festes Paar und haben bereits große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. Die beiden erwarten nämlich ihr erstes gemeinsames Kind. Für die werdenden Eltern beginnt damit schon bald ein ganz neues Kapitel, während die Szenen mit Anya beim Wiedersehen noch einmal an eine Zeit erinnerten, in der zwischen ihnen noch vieles ungeklärt war.

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RTL Laura und Nico, "Sommerhaus der Stars" 2026

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Reality-TV-Bekanntheit

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