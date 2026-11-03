ARD bestätigt Silbereisens "Silvester-Schlagerbooom" 2026

Florian Silbereisen (45) feiert auch zum kommenden Jahreswechsel wieder mit seinen Fans ins neue Jahr. Die ARD hat jetzt offiziell bestätigt, dass der Entertainer am 31. Dezember 2026 erneut den "Silvester-Schlagerbooom" moderieren wird. Damit geht die Show bereits in ihre dritte Runde, obwohl sie eigentlich nur als einmaliges Jubiläumsevent gedacht war. Die große Live-Show startet um 20:15 Uhr und verspricht vier Stunden lang feinste Schlagerunterhaltung. Als Kulisse dient erneut die Basketballarena des FC Bayern in München. Dank der zeitgleichen Übertragung auf ORF 2 und SRF 1 können auch Fans in Österreich und der Schweiz live im TV mitfiebern. Welche Gäste Florian Silbereisen diesmal auf der Bühne begrüßen darf, ist allerdings noch ein gut gehütetes Geheimnis. Wer live in der Halle mitfeiern möchte, kann sich aber schon einen Platz sichern: Der Ticketverkauf für die Silvestershow startete bereits am 17. Oktober.

Die Fortsetzung folgt auf hervorragende Einschaltquoten. Schon bei der Premiere zum Jahreswechsel 2024/25 saßen rund 4,65 Millionen Menschen vor den Bildschirmen, was einem Marktanteil von 24,5 Prozent entsprach. Auch die darauffolgende Ausgabe knackte mit über 4,5 Millionen Zuschauern mühelos die Erfolgsmarke. Selbst beim jüngeren Publikum erzielte die Musikshow Werte, die weit über dem typischen ARD-Schnitt liegen. Ganz anders sieht es beim ZDF aus: Der Sender verabschiedet sich von seiner traditionellen Silvesterparty mit Andrea Kiewel (61) und Johannes B. Kerner (61). Stattdessen läuft dort in diesem Jahr ein Silvesterspecial von "Der Quiz-Champion". Die vorherige Ausgabe der Feier, "Willkommen 2026", war unter der Marke von drei Millionen Zuschauern geblieben. Für die ARD-Produktion gab es dagegen vor Kurzem noch einen weiteren Erfolg: Der "Silvester-Schlagerbooom" erhielt den Deutschen Fernsehpreis für die beste Regie.

Ins Leben gerufen wurde der erste "Silvester-Schlagerbooom" anlässlich eines besonderen Jubiläums. Florians "Feste"-Shows feierten ihr 30-jähriges Bestehen, und zu diesem Anlass sollte es eine einmalige Sendung zum Jahreswechsel geben. Weil das Publikum so begeistert war, wurde daraus jedoch eine neue jährliche TV-Tradition. Damit hat der Moderator selbst am wenigsten gerechnet: Er dachte anfangs, es würde bei einer einmaligen Sache bleiben. Dass er nun schon zum dritten Mal in Folge in München mit den Fans ins neue Jahr rutschen darf, verdankt er laut eigener Aussage vor allem der Begeisterung des Publikums. Für den Schlagerstar ist die Show damit fester Bestandteil eines vollen TV-Kalenders, denn neben seinen großen Musikshows ist er seit Jahren als Kapitän im "Traumschiff" zu sehen.

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Imago Florian Silbereisen bei der Liveshow Silvester-Schlagerboom 2026 im BMW Park München

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Imago Florian Silbereisen beim Silvester-Schlagerbooom 2026 – Die Wunderlichtershow! im BMW Park in München

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