Eric Dane erhielt vor ALS-Diagnose einen falschen Befund

Bevor Eric Dane (†53) die niederschmetternde Diagnose ALS erhielt, durfte er zunächst auf eine weniger bedrohliche Erklärung hoffen. In seinen Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments" beschreibt der Schauspieler, wie Ärzte bei ihm im Jahr 2024 zunächst eine multifokale motorische Neuropathie diagnostizierten. Zuvor hatte er immer mehr die Kontrolle über seine rechte Hand verloren. Die seltene Autoimmunerkrankung führt zu starker Muskelschwäche, gilt aber als behandelbar. Obwohl die Therapie laut Eric in 90 Prozent der Fälle anschlägt, zeigte sie bei dem "Grey's Anatomy"-Star jedoch keinerlei Wirkung, und die vermeintlich gute Nachricht stellte sich als falsche Hoffnung heraus. Neun Monate dauerte es, bis schließlich die endgültige Diagnose feststand: ALS. In seinem Buch bezeichnet der im Februar verstorbene Darsteller diesen Befund als "Todesurteil" und als Stoff für einen "Horrorfilm".

Bevor Eric seine erste Diagnose erhielt, hatte er schon einige medizinische Stationen durchlaufen. Ein Handspezialist schickte ihn zu einem anderen Facharzt, der ihn wiederum an einen Neurologen verwies. Dieser vermutete zwar zunächst eine Neuropathie, sah den Fall jedoch außerhalb seines eigenen Fachgebiets und überwies den Schauspieler erneut. Es folgten zahlreiche weitere Untersuchungen, darunter eine Elektromyografie. Als die Behandlung der schließlich irrtümlich festgestellten multifokalen motorischen Neuropathie ohne Erfolg blieb, wurde sein Ärzteteam laut seiner Schilderung in "My Book of Days: A Memoir in Moments" zunehmend unruhig. Sein Arzt brachte daraufhin erstmals eine weitaus düsterere Erklärung ins Spiel. "Wir haben über ALS gesprochen. Aber wir müssen abwarten", erinnerte sich Eric in seinen Memoiren an dessen Worte. Für den Serienstar schlossen sich weitere Tests an. Im April 2025 machte Eric seine Erkrankung schließlich öffentlich.

Ein erstes Warnzeichen hatte Eric zunächst noch abgetan. Bei einem Sushi-Essen mit seinen Töchtern hatte seine rechte Hand plötzlich gekribbelt. Seine Finger hatten sich taub angefühlt, und die Essstäbchen hatten sich nicht mehr richtig führen lassen. In seinen Memoiren schilderte er, wie er sich den Vorfall zunächst erklärt hatte: "Irgendeine seltsame Nervensache, denke ich. Ich schüttele es ab. Wahrscheinlich schreibe ich zu viele Nachrichten." Rund drei Wochen später waren die Beschwerden jedoch zurückgekehrt und Eric hatte die Stäbchen gar nicht mehr halten können. Daraufhin sei er schließlich zum Arzt gegangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Dane bei der Premiere von HBOs "Euphoria" im Cinerama Dome in Hollywood, 4. Juni 2019

Anzeige Anzeige

Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

Anzeige Anzeige