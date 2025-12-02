Mariah Careys Weihnachts-Hit: Ein jährliches Millionenwunder

Mariah Carey (56) hat mit ihrem Weihnachtsklassiker "All I Want for Christmas Is You" nicht nur die Feiertage geprägt, sondern auch ein beeindruckendes Vermögen aufgebaut. Seit der Veröffentlichung 1994 soll der Song laut Forbes bereits 92 Millionen Dollar an Tantiemen eingebracht haben. Jedes Jahr verdient die Sängerin mit dem weltbekannten Hit weiterhin Millionen. Das Wirtschaftsmagazin The Economist schätzt die jährlichen Einnahmen auf rund 3,8 Millionen Dollar, andere Quellen gehen laut Daily Mail sogar von bis zu 4,6 Millionen Dollar aus. Insgesamt habe der Erfolg des Songs dazu beigetragen, ihr Vermögen auf etwa 540 Millionen Dollar anwachsen zu lassen.

Wie luxuriös dieser Weihnachtssegen genutzt wurde, zeigen laut Daily Mail frühere Immobilien-Deals: Zusammen mit ihrem damaligen Verlobten James Packer (58) mietete sie 2016 eine prunkvolle Villa in Calabasas, Kalifornien, für stolze 350.000 Dollar im Monat. Die Immobilie lag in der exklusiven Nachbarschaft The Oaks – nur wenige Türen entfernt von Kourtney Kardashian (46). Doch die Romanze endete schon im Oktober desselben Jahres abrupt. James beschrieb die Trennung später in einem Interview mit 7NEWS Spotlight als "Katastrophe" und erklärte, dass sie eine sehr schwierige Zeit in seinem Leben markiert habe.

Auch Mariahs Ex-Mann Nick Cannon (45) äußerte sich kürzlich zu ihrer früheren Ehe. Der Schauspieler und TV-Moderator betonte, dass sie trotz der Trennung immer Respekt und Bewunderung für die Karriere des anderen gehabt hätten. Während ihrer gemeinsamen Jahre habe Nick es genossen, Mariah in ihrem Element zu erleben und sie zu unterstützen. Trotz ihrer Trennung 2014 und einer späteren, damals konfliktbelasteten Scheidung sollen sie heute ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Ungeachtet aller privaten Höhen und Tiefen hat die Pop-Ikone Weihnachten zu ihrer persönlichen Mission gemacht – und versetzt die Welt jedes Jahr aufs Neue mit ihrem Ohrwurm in Feststimmung.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey an Weihnachten 2023

Getty Images Mariah Carey bei einem Auftritt im Rockefeller Center, Dezember 2014 in New York City

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2023