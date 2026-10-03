Bryan Cranston und Aaron Paul kündigen Breaking-Bad-Tour an

Bryan Cranston (70) und Aaron Paul (47) lassen ihre gemeinsame Zeit als Walter White und Jesse Pinkman wieder aufleben: Anfang 2027 gehen die beiden Schauspieler zusammen auf Tour und blicken auf die Kultserie Breaking Bad zurück. Laut Daily Mail treten sie unter dem Titel "An Evening With Bryan Cranston and Aaron Paul" im Januar bei insgesamt fünf Liveshows in Australien und Neuseeland auf. Dabei wollen die beiden bislang unbekannte Geschichten vom Set erzählen, persönliche Erinnerungen an die Dreharbeiten teilen und Einblicke in die Entstehung berühmter Szenen geben. Darüber hinaus soll es um ihre Karrieren, ihr Privatleben und ihre Freundschaft nach dem Ende der Serie gehen. Den Auftakt macht am 15. Januar 2027 das Brisbane Entertainment Centre, bevor die Tour am 28. Januar im NZICC Te Pae Theatre in Auckland endet.

Einen Vorgeschmack auf die Shows gab Bryan bereits im Gespräch mit Sunrise. "Wir wissen, dass sie dort unten sehr, sehr beliebt ist. Und wir freuen uns darauf, all die Geschichten hinter den Kulissen zu teilen, was wir gedacht haben, was wir getan haben, als die Szenen gedreht wurden. Und auch, was uns, ihr wisst schon, zu 'Breaking Bad' geführt hat", erklärte der Schauspieler. Die Fans dürfen sich demnach auf Einblicke in Drehbuch und Produktion, Anekdoten über die langen Drehtage sowie Erinnerungen an Szenen freuen, die Bryan und Aaron auch mehr als ein Jahrzehnt nach dem Serienfinale noch besonders präsent sind. Weitere Shows finden am 18. Januar in der RAC Arena in Perth, am 22. Januar im MCEC Plenary in Melbourne und am 25. Januar im TikTok Entertainment Centre in Sydney statt. "Breaking Bad" startete 2008 und endete 2013 nach fünf Staffeln und insgesamt 62 Folgen. Die Serie wurde unter anderem mit 16 Primetime Emmy Awards und zwei Golden Globe Awards ausgezeichnet.

Bryan spielte in der Serie den an Krebs erkrankten Chemielehrer Walter White, der zum Drogenproduzenten wird, während Aaron dessen ehemaligen Schüler und späteren Geschäftspartner Jesse Pinkman verkörperte. Auch nach dem Ende der Dreharbeiten blieben die beiden eng miteinander befreundet und wurden schließlich sogar Geschäftspartner: Gemeinsam gründeten sie die Mezcalmarke Dos Hombres. Dass selbst Bryan während der Produktion nicht immer wusste, welche Wendungen seine Figur nehmen würde, verriet er bereits früher. Beim Dreh einer intensiven Szene mit Aaron sei ihm beispielsweise nicht bekannt gewesen, dass Walter ein Kind vergiftet hatte – weshalb er die vermeintliche Unschuld seiner Figur mit echter Überzeugung spielen konnte. Mit der anstehenden Tour erfüllt sich für Bryan außerdem ein lange aufgeschobener Wunsch. Ein früher geplanter Australienaufenthalt mit seiner Frau und seiner damals etwa siebenjährigen Tochter war ins Wasser gefallen, nachdem ein Filmprojekt überraschend abgesagt worden war. Als die Familie ihrer Tochter davon erzählte, habe sie geweint.

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Getty Images Aaron Paul und Bryan Cranston, "Breaking Bad"-Stars

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ActionPress Bryan Cranston und Aaron Paul in "Breaking Bad"

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Getty Images Bryan Cranston und Aaron Paul, 2014