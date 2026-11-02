Nach Überraschung: Beim Sommerhaus-Wiedersehen kracht es

Achtung, jetzt folgt ein Spoiler zum Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars!

Beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" verkünden Hati Suarez und Alexander Molz (31), dass sie an sich arbeiten und ihrer Beziehung noch eine Chance geben wollen. Die ehemaligen Mitstreiter reagieren darauf aber nicht nur mit Freude. Wie RTL berichtet, zweifelt Giovanni Weisheit die Beziehungskrise und die Trennung des Paares offen an. Vor den übrigen Sommerhaus-Paaren bezeichnet er Hati und Alex als schlechte Schauspieler und unterstellt ihnen, ihre Beziehungsprobleme lediglich vorgetäuscht zu haben. Um seine Vorwürfe zu untermauern, hat er sogar zwei rote Clownsnasen dabei, die er den beiden überreicht. Kurz darauf eskaliert die Situation endgültig: Giovanni behauptet, Alex habe seine Mutter beleidigt. Am Ende muss Moderatorin Frauke Ludowig (62) in den lautstarken Zoff eingreifen.

Den Anfang macht Anita Latifi (30), die das Paar scharf kritisiert: "Leider finde ich es sehr schade, dass man die Zuschauer so belügt!" Hati lässt das nicht auf sich sitzen und kontert, ihre Mitstreiterin sei eifersüchtig. Dann springt Giovanni auf. "Ich glaub', wir sind hier im Zirkus, oder?", fragt er in die Runde, bevor er dem Paar die Clownsnasen überreicht. "Ihr seid die wahren Clowns im Sommerhaus und ihr seid fake und ihr seid schlecht", wettert er. Als Katy Hartlieb Alex rät, Giovanni einfach nicht zuzuhören, wird der Sänger noch wütender: "Du hast meine Mutter beleidigt, das werde ich jetzt mal richtigstellen." Frauke weist darauf hin, dass angesichts des lauten Durcheinanderschreiens kaum zu erkennen sei, ob tatsächlich eine Mutter beleidigt wurde. Alex weist die Anschuldigung jedoch entschieden zurück: "Der Mann redet so einen unfassbaren Unsinn und ist zudem noch ein Lügner." Vanessa Neigert (34) gibt hingegen an, die entsprechenden Beleidigungen selbst gehört zu haben.

Auch im weiteren Verlauf des Wiedersehens bleibt das Verhältnis zwischen Alex und Giovanni angespannt. Alex beschuldigt seinen Kontrahenten, ihn und Hati wiederholt beleidigt und seine Partnerin respektlos behandelt zu haben. Schließlich versucht Vanessa, zwischen den beiden Männern zu schlichten. Vorher setzt sie sich selbst eine der roten Clownsnasen auf – nach eigener Aussage, um die Situation aufzulockern. Den Streit entschärfen kann sie damit allerdings nicht. Giovanni bleibt bei seinem Fake-Vorwurf und sagt über das Paar: "Es sind Schauspieler, was soll ich dazu noch sagen?" Alex reagiert genervt: "Der Typ schafft es, mich abzuf*cken." Mit seinem Ärger über Giovanni ist er nicht allein. Auch andere Sommerhaus-Paare berichten beim Wiedersehen, dass sie sich nach dem Ende der Show von Giovanni provoziert gefühlt hätten. Er selbst beteuert dagegen, lediglich seine Ruhe haben zu wollen. Das Wiedersehen ist ab Dienstag, dem 3. November, auf RTL+ zu sehen.

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RTL Hati Suarez und Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"