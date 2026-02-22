Valentinstag vergessen: Anja Kling verrät Liebesgeheimnis

Anja Kling (55) hat den Valentinstag in diesem Jahr auf denkbar unromantische Weise begangen. Die Schauspielerin verriet am Abend des 14. Februars auf der "Medienboard"-Party im Rahmen der Berlinale im Interview mit dem Portal Bunte, dass sie und ihr Ehemann Oliver Haas erst beim morgendlichen Zähneputzen daran gedacht hätten, dass überhaupt Valentinstag ist. "Für mich ist das ein Tag wie jeder andere", erklärte Anja entspannt und zeigte sich völlig unbeeindruckt von dem romantischen Feiertag, den viele Paare mit Blumen, Pralinen oder einem besonderen Date verbringen.

Doch die 55-Jährige nimmt es gelassen und hat dafür auch eine einfache Erklärung: "Wir sehen uns ja jeden Tag und feiern ja praktisch jeden Tag Valentinstag", sagte sie lachend. Da ihr Mann im Homeoffice arbeitet und Anja nicht ständig auf Dreh ist, verbringen die beiden tatsächlich fast rund um die Uhr zusammen. "Am Anfang dachte ich auch 'Oh, geht das gut?', aber es funktioniert sehr gut", stellte sie klar. Wichtig sei dabei, dass sie sich auch mal aus dem Weg gehen könnten und jeder sein Ding machen könne. So würden sie sich gegenseitig nicht auf den Keks gehen. Vor zwei Jahren schwärmte die Schauspielerin bereits auf einem Event: "Ich finde, ich habe den besten Mann" – da brauche es das ganze Valentinstags-Tamtam gar nicht.

Seit September 2018 sind Anja und der Filmbeleuchter Oliver verheiratet. Die Trauung fand auf Schloss Blankensee in Potsdam statt, nachdem sich die beiden drei Jahre zuvor bei Dreharbeiten kennengelernt hatten. Eigentlich habe sie nie heiraten wollen, verriet Anja einst. Doch Oliver überraschte sie mit seinem Antrag: "Man kann genauso gut ohne Trauschein glücklich sein, aber Oli hat gefragt, ob ich ihn heiraten möchte, und ich hörte mich 'Ja' sagen", erzählte sie. Inzwischen sind die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich ein eingespieltes Team – im vergangenen Jahr übernahmen sie gemeinsam die Schauspielagentur von Anjas Mutter Margarita Kling. Das Paar lebt in einer Patchwork-Familie, denn die Schauspielerin brachte zwei Kinder aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.

Getty Images Schauspielerin Anja Kling 2010

Getty Images Oliver Haas und Anja Kling beim Jaguar Re:Charge-Event

Getty Images Schauspielerin Anja Kling bei der Berlinale 2020