Cardi B schenkt sich zum 34. Geburtstag eine pinke Rolex

Cardi B (34) hat sich zu ihrem 34. Geburtstag selbst eine Freude gemacht und sich reich beschenkt. Ihre neuen Luxusstücke konnte sie ihren Fans selbstverständlich nicht vorenthalten und setzte sie direkt auf Instagram in Szene. Das absolute Highlight: eine extrem seltene Rolex Daytona in Barbiepink. Das Modell ist mit pinken Saphiren, funkelnden Diamanten und goldenen Akzenten besetzt, dazu kommt ein farblich passendes Armband. Juwelier Eric Mavani habe für die Rapperin auf der ganzen Welt nach der Uhr gesucht. Über 2,85 Millionen Dollar, umgerechnet rund 2,45 Millionen Euro, hat Cardi B für ihr neues Schmuckstück auf den Tisch gelegt, wie Rechnungsbelege zeigen.

Bei der Uhr handle es sich um etwas ganz Besonderes. "Die offizielle Rolex Daytona Barbie aus dem nicht öffentlich verfügbaren Katalog. Weltweit wurden wahrscheinlich nur zehn Exemplare hergestellt, aber dies war das einzige, das zum Verkauf stand, und wir haben dafür gesorgt, dass es rechtzeitig zu Cardis Geburtstag hier ist", erklärte der Juwelier. Er durfte sie Cardi B persönlich überreichen – und kassierte dafür ein großes Dankeschön. "Ich möchte Danke sagen, denn ich weiß, dass ich dich wahnsinnig gemacht habe." Der Juwelier konterte prompt: "Oh, das hast du definitiv." Während er ihr die Uhr am linken Handgelenk befestigte, konnte die Musikerin ihre Aufregung kaum verbergen. "Meine Beine, meine Hände fangen gleich an zu zittern", sagte sie. Danach hielt sie die Rolex in die Kamera und betonte: "Ich habe es verdient. Ich arbeite so hart."

Cardi B gönnte sich außerdem einen maßgefertigten ovalen Diamantring mit sieben Karat von Pristine Jewelers und eine Hermès Mini Kelly aus pinkem Alligatorleder. Einblicke in ihre kostspieligen Einkäufe gibt die Musikerin ihrer Fangemeinde, der sogenannten Bardi Gang, immer wieder. Dass sie sich für ihre Arbeit gerne selbst belohnt, macht sie dabei ganz offen deutlich. Erst im August zeigte die vierfache Mutter eine ganze Sammlung neuer Designertaschen, deren Gesamtwert bei mehr als 187.000 Dollar lag.

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Instagram / iamcardib Cardi B an ihrem 34. Geburtstag, Oktober 2026

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Instagram / iamcardib Cardi B, Rapperin

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Getty Images Cardi B auf der Bühne beim Essence Festival of Culture 2026 in New Orleans, Juli 2026