Cardi B und Maduka Okoye heizen erneut Liebesgerüchte an

Zwischen US-Rapperin Cardi B (33) und Torwart Maduka Okoye (27) fliegen anscheinend die Funken. Das Duo sorgte zuletzt bei hochkarätigen Mode-Events gleich mehrfach für Tuschelstoff und heizte die Gerüchteküche damit ordentlich an. Ein erstes optisches Highlight lieferten die beiden bei der Pariser Modewoche, als sie in der Front Row der Haute-Couture-Show von Jean Paul Gaultier nebeneinander Platz nahmen. Dass die Chemie stimmt, bewiesen kurz darauf auch private Schnappschüsse, die das Duo bester Laune und vertraut lachend auf einem Balkon zeigten. Im Anschluss fand die Musikerin gegenüber Vogue Arabia nur lobende Worte für den Sportler: "Er war wirklich süß. Wenn man ihn in den sozialen Medien sieht, wirkt er sehr streng und ernst, aber er ist sehr freundlich." Ob die beiden tatsächlich miteinander ausgehen oder sogar ein Paar sind, haben weder Cardi noch Maduka bislang bestätigt.

Im selben Interview mit Vogue Arabia ließ die Musikerin durchblicken, dass sie den Torhüter gerne wiedersehen würde. Der Wunsch ging prompt in Erfüllung: Im September kreuzten sich ihre Wege auf der Mailänder Modewoche. Während Cardi bei dem spektakulären "Vogue World"-Event in der historischen Galleria Vittorio Emanuele II selbst über den Catwalk schritt, funkte es wohl vor allem hinter den Kulissen. Bei der anschließenden Afterparty liefen sich die beiden wieder über den Weg, wirkten sichtlich vertraut und stießen gemeinsam an. Die wiederholten Begegnungen heizten die Gerüchteküche weiter an. Allerdings könnte es sich dabei ebenso gut um rein freundschaftliche Treffen im Rahmen der Modeevents gehandelt haben. Eine offizielle Bestätigung, dass zwischen der Rapperin und dem Fußballprofi mehr läuft, steht nach wie vor aus. Beide halten sich zu dem Thema bislang bedeckt.

Die aktuellen Gerüchte kochen nur wenige Monate nach Cardis Beziehungs-Aus mit Stefon Diggs (32) hoch. Dass ein dauerhaftes Single-Dasein für sie absolut keine Option ist, hatte die vierfache Mutter ihrer Community im Netz bereits unmissverständlich klargemacht. In einer Runde bei X Spaces reagierte sie deutlich auf entsprechende Kommentare: "Ich habe einige Vorschläge gesehen, und ihr sagt so etwas wie: 'Oh, ich möchte, dass sie Single bleibt. Ich möchte, dass sie sich auf sich selbst konzentriert. Ich möchte, dass sie dies oder jenes tut.' B****, ich werde nicht für den Rest meines Lebens Single bleiben." Weiter betonte sie: "Während meiner gesamten Tour war ich Single. Single, ich habe mit niemandem gesprochen, mich auf niemanden eingelassen, gar nichts." Bestätigt ist die Beziehung bisher aber nicht: Die US-Rapperin hat Maduka bis zum heutigen Tag noch nicht offiziell als ihren neuen Freund vorgestellt.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Cardi B und Maduka Okoye

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Getty Images Maduka Okoye wärmt sich vor Udinese gegen Cremonese im Stadio Friuli auf

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Getty Images Cardi B bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles, Crypto.com Arena, 2. Februar 2025