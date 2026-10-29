Dann hat Cardi B mit der Beziehung zu Offset abgeschlossen

Cardi B (34) hat nun genau beschrieben, wann sie innerlich mit ihrer Ehe mit Offset (34) abgeschlossen hat. Im Podcast "On Purpose With Jay Shetty" erzählte die Rapperin, dass die Liebe auf beiden Seiten allmählich erloschen sei. Sie habe sich in dieser Zeit bewusst zurückgezogen und sich sehr einsam gefühlt. Erst nach Monaten sei aus dem ausgesprochenen Trennungswunsch ein echter emotionaler Schlussstrich geworden. "Und es dauerte Monate, bis mein Herz sagte: Du bist fertig – anstelle meines Mundes und meines Verstandes. Mein Herz musste sagen: Du bist fertig. Denn du kannst es sagen und entsprechend handeln, aber selbst wenn du handelst: Wenn du nicht fertig bist, bist du nicht fertig", gab sie zu. Erst mit diesem emotionalen Wendepunkt sei die Trennung für Cardi wirklich endgültig geworden.

Um nicht erneut in alte Beziehungsmuster zu verfallen, nahm sich Cardi vor, ihren Ex einen Monat lang nicht zu kontaktieren und ihm nicht sofort zu verzeihen. Dennoch habe sie jeden Tag geweint und ununterbrochen über ihre Ehe nachgedacht. Aufgrund ihrer damaligen Schwangerschaft wollte die Musikerin schließlich auch ihre eigenen Fehler anerkennen, sich entschuldigen und an sich arbeiten. Offsets Umgang mit diesem Entgegenkommen habe am Ende jedoch den entscheidenden Bruch ausgelöst. "Und als ich Verantwortung übernahm und du ausnutztest, dass ich Verantwortung übernahm, und das als ein: 'Siehst du, ich wusste, dass sie zurückkommen würde', aufgefasst hast – anstatt dass ich Verantwortung übernahm und du das ausgenutzt hast –, hat das wirklich alles zerstört", betonte sie. Gleichzeitig hätten sie die Zukunft ihres ungeborenen Kindes und der mögliche Verlust von Offsets Freundschaft belastet.

Cardi und Offset führten über Jahre eine wechselhafte Beziehung und trennten sich gleich mehrfach. Bereits 2020 reichte die Musikerin die Scheidung ein. Damals brach sie das Verfahren jedoch ab und gab ihrer Ehe noch eine Chance. Im Sommer 2024 stellte Cardi erneut einen Scheidungsantrag. Offset gab später öffentlich zu, seiner Frau während ihrer siebenjährigen Ehe untreu gewesen zu sein und ihr nicht den nötigen Respekt entgegengebracht zu haben.

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Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023

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Getty Images Cardi B bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles, Crypto.com Arena, 2. Februar 2025

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Imago Offset, Rapper