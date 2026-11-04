Tobias Wolf kündigt neue Details zu seiner Krankheit an

Für Tobias Wolf (35) steht sieben Monate nach Ausbruch seiner bislang nicht näher benannten Erkrankung ein wichtiger Kontrolltermin an. Der Social-Media-Star meldete sich jetzt aus Berlin in seiner Instagram-Story, bevor er sich in der Charité untersuchen ließ. Dabei ist er nicht allein: Seine Ehefrau Maren Wolf (34) begleitet ihn zu dem Termin. Bei dem Termin soll überprüft werden, wie sich Tobias' gesundheitlicher Zustand entwickelt hat. Außerdem sollen neue Informationen ausgewertet und mögliche Veränderungen im Umgang mit der Krankheit besprochen werden. Noch vor dem Gespräch kündigte Tobias an, seine Community später über die Details und das Ergebnis zu informieren. "Und heute wird kontrolliert und ernsthaft gesprochen. Und ich erzähle euch mal später, was da los ist", kündigte er in seiner Story an.

In der Instagram-Story wirkte Tobias vor dem Termin ernst und nachdenklich. Gleichzeitig ist ihm aber anzumerken, dass er gespannt auf die neuen Erkenntnisse der Mediziner wartet. Ob daraus konkrete Folgen für seine Erkrankung oder deren weiteren Verlauf entstehen, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. "Vielleicht ändert das meine Krankheit. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht", gab er in seiner Instagram-Story offen zu. Dass man im Krankenhaus vor allem eines braucht, nämlich Geduld, erlebten Tobias und Maren dann auch gleich selbst: In einer weiteren Story zeigte er seinen Wartezettel aus der Charité. Tobias und Maren saßen zu diesem Zeitpunkt also bereits im Wartebereich der Klinik. Welche neuen Punkte er mit den Ärzten klären möchte, behielt der Social-Media-Star vorerst für sich. Auch was bei der Kontrolle herausgekommen ist, verriet er zunächst nicht.

Die gesundheitlichen Probleme hatten sich bei Tobias unter anderem durch raschen Haarverlust am ganzen Körper und eine deutliche Gewichtsabnahme bemerkbar gemacht. Bereits wenige Wochen nach dem Beginn seiner gesundheitlichen Probleme ließ der Influencer seine Organe per MRT untersuchen. Damit wollte er größere gesundheitliche Baustellen ausschließen lassen. Schon damals beschäftigten sich Tobias und Maren mit möglichen nächsten Behandlungsschritten. Auch die Wirkung von Immunsuppressiva, die das Immunsystem herunterfahren, war für das Ehepaar ein Thema. Bereits bei diesem früheren Gesundheitsupdate stand Maren ihrem Mann zur Seite. Nun bestreitet das Ehepaar auch den aktuellen Termin in Berlin gemeinsam. Während Tobias nun weitere medizinische Einschätzungen einholen wollte, blieb die genaue Diagnose weiterhin außen vor.

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Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Influnecer

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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