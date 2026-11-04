"Promihof"-Kevin rechtfertigt früheres Datingshow-Verhalten

Kevin Njie (30) steht zu seiner Vergangenheit im Reality-TV. Zu Beginn der dritten Folge von Der Promihof spricht der Realitystar mit Julia Römmelt (32) offen über frühere Konflikte mit Frauen in Datingshows. Während die beiden gemeinsam auf einem Daybed kuscheln, will das Model von ihm wissen, ob er während einer Show schon einmal Streit gehabt habe. Kevin muss nicht lange überlegen und bestätigt das. Seine Begründung: Die Auseinandersetzungen seien jedes Mal entstanden, weil er in den Datingformaten alle Kandidatinnen habe kennenlernen wollen. Genau diese Offenheit gegenüber mehreren Frauen habe offenbar für Ärger gesorgt. Julia wirft ihm prompt vor, nicht treu zu sein. Diesen Vorwurf will der Realitystar jedoch nicht einfach stehen lassen. Er verteidigt sein Verhalten mit dem Konzept der entsprechenden Sendungen: Wer bei einem Datingformat mitmache, solle eben sämtliche Frauen vor Ort kennenlernen.

Dabei beginnt die Szene zwischen den beiden ausgesprochen harmonisch. Auf dem Daybed liegen die beiden eng aneinandergekuschelt, während sie über seine Vergangenheit im Reality-TV sprechen. Vor allem Kevins charmantes Auftreten scheint bei Julia Wirkung zu zeigen. In "Promihof" schwärmt sie: "Er ist schon süß, und dann sagt er auch so süße Sachen. Ist doch klar, dass ich dann direkt wieder drin bin, oder?" Ganz so einfach scheint die Sache für sie trotzdem nicht zu sein. Auch nach Kevins Erklärung bleibt sein Verhalten in früheren Datingshows für Julia ein heikles Thema. Dass er in früheren Datingshows mehrere Frauen kennenlernen wollte, bleibt für Julia ein wunder Punkt. Kevins Argument, dass genau das zum Konzept solcher Formate gehöre, räumt ihre Zweifel damit offenbar nicht vollständig aus. Die innige Situation wird dadurch von Julias Zweifeln an seinem früheren Verhalten überschattet.

Warum sie sich Kevin trotz ihrer Bedenken erneut annähert, erklärt Julia ebenfalls. Sie beschreibt den Realitystar als sehr charmant – ein Eindruck, dem sie sich offenbar nur schwer entziehen kann. Seine süßen Aussagen sorgen offenbar dafür, dass sie sich schnell erneut auf ihn einlässt. Gleichzeitig will sie aber nicht alle Vorsicht über Bord werfen. Sie will verhindern, noch einmal von Kevin verletzt zu werden, und hält deshalb an einer gewissen Zurückhaltung fest. Für ihre Zurückhaltung hat Julia auch einen ganz persönlichen Grund. Zwischen den beiden gibt es bereits eine persönliche Vorgeschichte, die Julia noch immer beschäftigt. Sie gibt in der Show zu, dass sie "schon einmal sehr traurig war wegen ihm". Näher führt sie in der Szene nicht aus, was damals zwischen ihnen vorgefallen ist. So schwankt Julia zwischen der Anziehung, die sie für Kevin empfindet, und dem Wunsch, sich selbst zu schützen. Wie sich die Verbindung zwischen den beiden im weiteren Verlauf von "Promihof" entwickelt, bleibt abzuwarten. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

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RTLZWEI Julia Römmelt konfrontiert Kevin Njie bei "Der Promihof" 2026

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