Jacob Elordi spricht Eric Danes (†53) posthume Memoiren ein

Jacob Elordi (29) übernimmt eine ganz besondere Aufgabe: Der Schauspieler spricht die posthum erscheinenden Memoiren seines verstorbenen Euphoria-Kollegen Eric Dane (†53) als Hauptsprecher für die Hörbuchfassung ein. Ein Sprecher von Penguin Random House bestätigte die Beteiligung jetzt gegenüber Entertainment Weekly. Die Wahl von Jacob hat dabei einen besonderen Hintergrund: In der HBO-Serie "Euphoria" spielte er Nate Jacobs, während Eric dessen Vater Cal Jacobs verkörperte. Die Veröffentlichung der Memoiren unter dem Titel "My Book of Days: A Memoir in Moments" ist für den 3. November 2026 geplant. Das Werk wird von Maria Shriver (70)bei ihrem Imprint The Open Field innerhalb von Penguin Random House veröffentlicht. Die Autorin selbst liest zudem das von ihr verfasste Kapitel "Dear Reader" ein. Für die Hörbuchversion kommen damit gleich zwei Stimmen zusammen, die Eric nahestanden.

Dass sich die beiden Schauspieler auch abseits der Kamera gut verstanden, hatte Eric bereits 2025 deutlich gemacht. "Jacob und ich haben abseits des Sets einen ziemlich tiefen Respekt voreinander. Er ist wirklich ein großartiger Mensch. Und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu arbeiten", erklärte er gegenüber TooFab. Weiter schwärmte er: "Er ist ein äußerst engagierter Schauspieler, wodurch wir uns hier und da über unser Handwerk austauschen können. Und das lieben wir. Es ist einfach eine großartige Zeit, mit ihm zu arbeiten." Besonders emotional ist die Schilderung eines Urlaubs im Jahr 2024, kurz nach Erics ALS-Diagnose. Beim Schwimmen im Meer verließen ihn plötzlich die Kräfte, sodass er beinahe ertrank. Seine Tochter Georgia und eine Freundin bemerkten die Gefahr und eilten ihm zu Hilfe. Georgia gelang es, ihren Vater zurück zum Boot zu ziehen. Wie das Magazin People berichtet, rief Eric anschließend seine Ehefrau Rebecca Gayheart (55) an. Am Telefon brachen beide in Tränen aus.

Eric starb am 19. Februar 2026 im Alter von 53 Jahren an Atemversagen infolge seiner ALS-Erkrankung. Laut einem Statement seines Sprechers verbrachte er seine letzten Tage im Kreis enger Freunde, seiner Frau Rebecca und der gemeinsamen Töchter Billie und Georgia. Rebecca hatte bereits 2018 die Scheidung eingereicht, vollzogen wurde diese jedoch nie. Auch während der Krankheit blieben die beiden eng miteinander verbunden. Maria zufolge war es Eric wichtig, seiner Familie mit seinen Memoiren zu vermitteln, wie sehr er sie liebte, und ihr eine Geschichte zu hinterlassen, auf die sie stolz sein könne. Dabei beleuchtet der Schauspieler auch die Schattenseiten seines Lebens: So spricht er offen über seinen exzessiven Drogenkonsum in seinen Zwanzigern. An dem Hörbuch wirken neben Jacob auch Maria mit.

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Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

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Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane und seine Töchter