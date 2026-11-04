Er will kein Reality-TV-Girl: Hanna Weig ist Tims Versuchung

Tim Kühnels (29) Herz schlägt schneller – und zwar bei einer anderen Frau und nicht bei seinem Couple. In der Casa Amor von Love Island VIP bekommt der Realitystar endlich die Chance, Hanna Weig (30) näher kennenzulernen. Sie war schon seit dem ersten Tag seine Wunschkandidatin. Sein aktuelles Couple Marla Slengard sitzt in der Zwischenzeit in der Villa und ahnt vorerst nichts. Während eines Gesprächs unter vier Augen entdecken Tim und Hanna schnell einige Gemeinsamkeiten in Sachen Liebe. Tim meint: "Ich bin null eifersüchtig." Hanna stimmt ihm zu: "Ich auch nicht. Wenn mich mein Freund eifersüchtig machen möchte oder muss oder andere Bilder liket oder weiß der Geier was... Es ist für mich direkt unattraktiv. Ich habe eher so einen Ick."

Mit ihren Worten und ihrem Wesen kann die Influencerin direkt bei dem Podcaster punkten. "Ich verstehe mich mit Hanna super. Sie hat super Ansichten. Sie sieht super aus und hat eine krasse Ausstrahlung. Sie ist eine gestandene Frau und steht mit beiden Beinen im Leben", schwärmt Tim. Aber es gibt einen Haken: Eigentlich ist Tim Feuer und Flamme für Marla. Zuletzt sprachen beide sogar über eine Beziehung nach der Show. Aber als Hanna ihn auf sein Couple anspricht, findet Tim deutliche Worte: "Das ist auch ein Punkt. Ich will eigentlich keine Frau, die nur Formate macht, nur Trash-TV. Du bist die einzige Versuchung für mich."

Gegenüber seinem Mitkandidaten Nelson Henry gibt Tim schließlich zu, dass Hanna es ihm schwer macht: "Sie sagt mir all die Dinge, die ich hören will." Außerdem hebt er ihre Schönheit hervor und zieht einen prominenten Vergleich: "Hanna ist eine natürlich hübsche Person mit einer unfassbaren Ausstrahlung. Das unterscheidet sie hier von sehr vielen Frauen. Sind wir mal ehrlich: Sogar Jason Derulo ist schwach geworden bei Hanna." Trotz aller Begeisterung hält sich Tim aber wegen Marla vorerst zurück. Hanna stört das nicht – ganz im Gegenteil: "Er ist eine Green Flag und es gefällt mir, wenn man nicht sofort nachgibt."

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Hanna Weig und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Tim Kühnel und Hanna Weig in "Love Island VIP"

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