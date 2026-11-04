SelfieSandra fühlt sich beim Erwachsensein wie ein Impostor

SelfieSandra (27) hat gerade alle Hände voll zu tun und gönnt sich deshalb eine kurze Auszeit vom Netz. Am späten Dienstagabend meldete sich der Social-Media-Star mit einer langen Aufgabenliste bei seiner Community. Eine neue Heizung, eine kaputte Vespa, ein neuer Stromanbieter, Termine beim Notar und dazu die Besichtigung eines Mehrfamilienhauses: All das muss Sandra gerade gleichzeitig erledigen. Bei so vielen organisatorischen Pflichten kommen der Influencerin Zweifel, ob sie wirklich schon in der Erwachsenenwelt angekommen ist. "Ich schwöre, ich fühle mich manchmal wie ein Imposter bei so erwachsenen Zeug", schrieb sie und setzte ein weinendes und ein lachendes Emoji dahinter. In Nahaufnahme zeigte sich Sandra mit Gesichtsmaske und einem großen Lockenwickler im Haar. Mit weit geöffneten Augen blickte sie dabei nach oben. Ihre Konsequenz aus dem ganzen Trubel: Für den darauffolgenden Tag hat sie eine eintägige Social-Media-Pause angekündigt.

Zu den dringendsten Punkten auf Sandras Liste gehört offenbar die Heizungsfrage. Sandra braucht nach eigener Aussage so schnell wie möglich eine neue Anlage. Wahrscheinlich soll es eine Wärmepumpe werden, wie sie ihren Followern erklärte. Auch ihre Vespa macht Probleme: Weil das Gefährt nicht mehr anspringt, soll es in eine Werkstatt gebracht werden. Dazu kommt, dass es ihren bisherigen Stromanbieter ab Dezember nicht mehr gibt. Sandra muss sich also auch noch nach einem neuen Versorger umsehen. Außerdem erwägt sie, noch 2026 eine weitere GmbH zu gründen. Dafür sucht sie offenbar nach einem anderen Notar, weil der bereits kontaktierte ihr nicht schnell genug einen Termin anbieten kann. Auf ImmoScout ist sie zudem auf ein Mehrfamilienhaus gestoßen, das sie besichtigen will. Daraus könnten vielleicht neue Umbauvideos für YouTube entstehen. Einen Kauf hat sie bislang jedoch nicht bestätigt. Nachdem sie noch weitere Verpflichtungen aufgezählt hatte, stand für sie fest: "Und deswegen bleibe ich morgen offline."

Mit Immobilien und Umbauprojekten kennt sich Sandra schon ein wenig aus. Rund sechs Monate zuvor hatte die 27-Jährige ihrer Community ihr eigenes Haus präsentiert. In einem YouTube-Video nahm sie ihre Community damals mit auf eine ausführliche Roomtour durch ihr Eigenheim. Dabei machte die Influencerin deutlich, dass das Haus für sie nicht bloß als Zwischenstation gedacht sei. Sie bezeichnete es vielmehr als den Ort, an dem sie dauerhaft leben wolle. Die Besichtigung des Mehrfamilienhauses könnte jetzt ein weiteres Projekt bedeuten, das neben ihrem Eigenheim dazukommt. Ob sie das Gebäude tatsächlich erwerben oder zu einem neuen Umbauprojekt machen möchte, ist bisher aber offen. Fest steht nur, dass Sandra erst einmal ihre lange Liste abarbeiten will, und zwar ohne ihre Follower auf Social Media mitzunehmen.

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Internet-Bekanntheit

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Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

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