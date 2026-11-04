"Sturm der Liebe"-Alexander kehrt überraschend zurück

Bei Sturm der Liebe steht ein überraschendes Wiedersehen bevor: Alexander Saalfeld, gespielt von Gregory B. Waldis, kehrt an den Fürstenhof zurück. Sein Comeback ist laut Joyn heute, am 4. November, in Folge 4666 der ARD-Serie zu sehen. Mit seinem Besuch rechnet niemand – vor allem sein leiblicher Sohn Massimo ist vom plötzlichen Auftauchen völlig überrumpelt. Dabei hat der junge Mann ohnehin schon alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit Adam muss er sich derzeit im Hotel beweisen. Bislang gelingt es den beiden allerdings nicht, Christoph von ihren Führungsqualitäten zu überzeugen. Ausgerechnet in dieser Phase steht Alexander vor der Tür. Er kommt jedoch nicht aus eigenem Antrieb, sondern im Auftrag von Werner. Mit ihm kehrt eine bekannte Figur in die Telenovela zurück. Gleichzeitig verschärft sich der Wettstreit um Einfluss und Verantwortung am Fürstenhof weiter.

Lange muss Alexander nicht warten, bis er mitten ins Geschehen gerät. Schon am nächsten Tag wird er zu einer wichtigen Figur im Kräftemessen zwischen Massimo und Adam. Letzterer möchte vor Alexander und seinem Rivalen mit einem prominenten Neuzugang punkten: Er versucht, den berühmten Sternekoch Fernando Oliveira als neuen Küchenchef an den Fürstenhof zu holen. Unterstützung erhält er dabei von Larissa. Ihre Hilfe ist allerdings nicht ganz uneigennützig. Werner hat Adam Anteile am Fürstenhof in Aussicht gestellt, die Larissa ihm später abluchsen möchte. So bekommt Alexander aus nächster Nähe mit, wie Adam versucht, sich gegenüber Massimo in Szene zu setzen. Mit dem Sternekoch will er beweisen, dass er einer verantwortungsvollen Position im Hotel gewachsen ist. Für Massimo macht das die Situation nicht gerade einfacher, denn sein Vater erlebt den Konkurrenzkampf hautnah mit.

Auch in Liebesdingen geht es für Massimo derzeit drunter und drüber. Er ist mit Olivia zusammen und möchte die Beziehung nicht beenden. Allerdings verbindet ihn eine gemeinsame Vergangenheit mit ihrer Schwester Emilia. Zunächst behält sie die Geschichte für sich, um Olivia zu schützen. Doch ein Traum führt sie schließlich zu einer Erkenntnis: Sie hat noch immer Gefühle für Massimo. Noch komplizierter wird die Situation, als er sich dafür einsetzt, dass Emilia dauerhaft als DJ im Club auflegen darf. Statt sich über seine Unterstützung zu freuen, macht sie ihm Vorwürfe. Sie ist überzeugt, dass er mit seinem Engagement lediglich sein schlechtes Gewissen beruhigen möchte, weil er sie früher im Stich gelassen hat. Alexanders Rückkehr kommt für seinen Sohn also in einer ohnehin angespannten Phase. Beruflich muss Massimo sich gegen Adam behaupten, während er privat im Gefühlschaos zwischen Emilia und Olivia steckt. "Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten, die Episoden stehen zusätzlich in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Anzeige Anzeige

Imago Gregory B. Waldis beim Special Screening von "Kalter Hund", September 2026

Anzeige Anzeige

ARD/ WDR/ Christof Arnold, Massimo (Jaime Ferkic m.), Erik (Sven Waasner r.) und Alfons ( Sepp Schauer l.) in "Sturm der Liebe", Folge 4629

Anzeige Anzeige