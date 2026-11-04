Heiße Bettszenen bei Kevin und Vanessa auf dem "Promihof"

Auf dem Promihof wird es leidenschaftlich: Vanessa Brahimi und Kevin Njie (30) kommen sich am Ende der dritten Folge näher als je zuvor. Die beiden landen gemeinsam im Bett und sorgen vor laufenden Kameras für die bislang wohl heißesten Momente ihres Flirts. Während der Sportler vollständig nackt ist, behält die Realitydarstellerin ihre gesamte Kleidung an. Ihrer Annäherung tut das keinen Abbruch: Sie küssen sich intensiv, fummeln miteinander und tauschen ausgiebige Berührungen aus. Besonders zweideutig wird es durch Kevins Bemerkung: "Ich war kurz drin, Entschuldigung." Ungestört bleiben die beiden dabei allerdings nicht. Julia Römmelt (32) hört mit, was sich zwischen den Laken abspielt, und wird unfreiwillig zur Zuhörerin.

Die intime Begegnung bildet den Abschluss der dritten Folge von "Promihof". Vanessa und Kevin setzen ihre Annäherung damit im gemeinsamen Bett fort. Für Julia dürfte das eine wenig erholsame Nacht bedeuten. Die Mitbewohnerin bekommt die Geräusche der beiden unweigerlich mit. Auffällig bleibt dabei, dass Kevin keinen Faden am Leib trägt, während Vanessa durchgehend vollständig bekleidet ist. Dennoch geht es zwischen dem Model und der Influencerin körperlich intensiv zu. Die Kameras begleiten das Geschehen und zeigen den Zuschauern, wie vertraut die beiden mittlerweile miteinander sind.

Zwischen Küssen und Berührungen spricht Vanessa auch ihren Beziehungsstatus an: "Wir müssen jetzt mal über Exklusivität sprechen." Die Aussage ist offenbar mit einem Augenzwinkern gemeint und unterstreicht den spielerischen Umgang der beiden mit ihrer Nähe. Eine feste, exklusive Partnerschaft beschließen sie in der Folge jedenfalls nicht. Wie sich ihre Verbindung entwickelt, bleibt somit offen. Vanessa ist privat derzeit Single. Ob ihre Teilnahme am "Promihof" daran etwas verändert, lässt sich der Sendung bislang nicht entnehmen. Auch über einen möglichen gemeinsamen Beziehungsstatus mit Kevin ist bisher nichts Weiteres bekannt. Die nächsten Folgen werden zeigen, wie es mit ihrem leidenschaftlichen Flirt weitergeht. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Kevin Njie und Vanessa Brahimi

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RTLZWEI Vanessa Brahimi und Kevin Njie knutschen im Bett bei "Der Promihof"

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