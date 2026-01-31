Shah Rukh Khan flasht im ersten Trailer zum Actionhit "King"

Shah Rukh Khan (60) ist zurück – und wie! Im ersten Teaser-Trailer zu seinem neuen Actionfeuerwerk "King", der auf Dailymotion zu finden ist, zeigt der Superstar, was die Fans Ende 2026 im Kino erwartet. Im Mittelpunkt steht allein Shah Rukh, der als geheimnisvoller Profikiller durch düstere Settings stapft, während es auf der Leinwand förmlich Schweiß und Blut regnet. Der Clip setzt fast ausschließlich auf wuchtige Zeitlupenbilder, harte Blicke und eine kompromisslose Attitüde. Regisseur Siddharth Anand, mit dem Shah Rukh schon bei "Pathaan" zusammenarbeitete, schickt seinen Star erneut ins Adrenalin-Gewitter. In den USA läuft "King" passend zur Feiertagszeit an Heiligabend 2026 an, ein deutscher Starttermin steht noch aus.

Visuell sorgt vor allem Shah Rukhs völlig neuer Look für Gesprächsstoff: Der "King of Bollywood" tritt mit grauen Haaren, markanten Narben und eiskaltem Killer-Blick auf – weit weg von seinen früheren Loverboy-Rollen. Die Handlung hält der Teaser noch weitgehend unter Verschluss, doch alles deutet auf eine nationale Krise und eine gnadenlose Mission hin, bei der viel auf dem Spiel steht. Gerüchten zufolge spielt Shah Rukh einen hochprofessionellen Assassinen, der in einen größeren politischen Konflikt hineingezogen wird. Im Hintergrund lauert ein echtes Bollywood-Allstar-Ensemble: Deepika Padukone (40) und Abhishek Bachchan (49) sollen große Rollen übernehmen, während Rani Mukerji (47), Anil Kapoor, Jackie Shroff und Arshad Warsi den Actionthriller in den Nebenrollen verstärken.

Besonders emotional ist die Besetzung laut Daily Sun aber aus einem ganz anderen Grund: Mit Suhana Khan (25) steht erstmals Shah Rukhs Tochter mit ihm gemeinsam für einen Spielfilm vor der Kamera, nachdem sie bereits mit der Netflix-Produktion "The Archies" Aufmerksamkeit erregt hat. Sie wird in der actiongeladenen Geschichte eine zentrale Rolle spielen, möglicherweise als Handlangerin oder Schülerin von Shah Rukhs Filmfigur. Der Schauspieler, der privat seit vielen Jahren mit Ehefrau Gauri verheiratet ist und drei Kinder hat, gilt als ausgesprochener Familienmensch, der trotz Mega-Karriere immer wieder betont, wie wichtig ihm sein Zuhause in Mumbai ist. Dass Vater und Tochter nun in "King" Seite an Seite arbeiten, gilt für viele Fans als nächstes Kapitel einer Familiengeschichte, die sie seit Jahrzehnten begleitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan beim Joy Forum 2025 in der SEF Arena in Riad, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan, Deepika Padukone und Abhishek Bachchan, September 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024