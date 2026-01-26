Besser als Typen: Sandra Sicora genießt ihr Leben mit Hund

Sandra Sicora (33) genießt ihr neues Leben als Hundemama in vollen Zügen: Seit rund drei Monaten lebt ein kleiner Vierbeiner namens Peanut bei der Reality-TV-Bekanntheit und hat ihren Alltag komplett auf den Kopf gestellt. Im Gespräch mit Promiflash gerät Sandra regelrecht ins Schwärmen und macht klar, wie viel ihr der Fellfreund bedeutet. "Er gibt mir so viel – das hat mir ein Typ noch nie gegeben", sagt sie offen und beschreibt die gemeinsame Zeit als "Wahnsinn" und "so schön". An Stress oder Bereuen denkt sie dabei überhaupt nicht – im Gegenteil: Der kleine Australian Shepherd in der Farbe "Red Merle" ist für sie längst mehr als nur ein Haustier.

Auf die Frage, ob das viele Gassigehen nicht manchmal zur Belastung werde, winkt die Influencerin lächelnd ab. Arbeit sei das für sie nicht, eher ein wohltuender Gegensatz zu ihrem bisherigen Alltag. "Ich habe eine ganz andere Struktur, aber genau deswegen wollte ich ja einen Hund haben", erklärt Sandra im Promiflash-Interview. Durch ihren Job sei sie sonst viel am Handy oder in Shows unterwegs – alles sehr einseitig, wie sie betont. Der Vierbeiner zwinge sie nun dazu, rauszugehen, sich zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen. "Diese Struktur, dass ich mich um etwas kümmern muss, gibt mir voll viel", erzählt sie und fügt an, dass sie keine einzige Sekunde das Gefühl habe, es sei ihr "zu anstrengend".

Seit Oktober ist Peanut nun nicht nur Teil von Sandras Leben, sondern auch ihrer Instagram-Posts, sehr zur Freude ihrer Community, die Fotos des Vierbeiners regelmäßig mit Herz-Kommentaren überflutet. Schon kurz nach ihrem Sieg bei der Realityshow Der Promihof hatte Sandra angekündigt, das Preisgeld auch in persönliche Träume zu investieren – ihr Hund war dabei bereits fest eingeplant. Doch nicht nur sich selbst machte die tierliebe Gewinnerin eine Freude, sondern auch ihrer Familie: Ihre Mutter erhielt ein neues E-Bike, und ihrem Bruder versprach sie, ein Auto für ihn zu kaufen.

Anzeige Anzeige

peanut.sicora Sandra Sicora mit Hund Peanut, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora mit ihrem Hund Peanut, November 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Sandra Sicora, "Der Promihof"-Gewinnerin